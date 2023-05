Lukaku, è tutto deciso: svelato il nome della prossima squadra

Dove giocherà l’anno prossimo Romelu Lukaku, lo ha quasi svelato l’amministratore delegato interista Beppe Marotta.

Con la doppietta al Sassuolo, Romelu Lukaku si è portato a quota 8 reti in campionato per ora. In totale sono 12 le reti stagionali, così dopo un inizio stagione dove non era in forma e non era riuscito a trovare minutaggio, ora i tifosi nerazzurri riconoscono l’attaccante che nel 2021 valse all’Inter la quota di 113 milioni pagata per lui dal Chelsea. I Blues, che già lo avevano avuto in rosa tra il 2011 ed il 2013, hanno poi deciso di ridarlo ai nerazzurri in prestito, dopo una stagione piuttosto deludente.

A guardare ora la situazione del Chelsea, forse proprio il trentenne avrebbe potuto fare comodo, ma questo non lo sapremo mai. Ciò che si sa invece è che adesso il classe ’93 è tornato a fare bene in nerazzurro. E proprio la squadra milanese potrebbe pensare ad un nuovo prestito per la prossima stagione. Soprattutto se l’Inter dovesse riuscire a giocare la prossima Champions League, il traguardo ormai è a un passo visto il vantaggio di cinque punti (anzi 6, considerati gli scontri diretti a favore col Milan) sul quinto posto. Lo stesso ‘Big Rom’ desidera fortemente rimanere a Milano.

Poco prima dell’inizio di Inter-Sassuolo, però, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato l’amministratore delegato Beppe Marotta. Ovviamente, il dirigente sportivo classe ’57 non ha parlato dei prossimi probabili acquisti, ma ha potuto rispondere alle domande sull’attuale allenatore e su uno degli attaccanti già in rosa: Lukaku, appunto. A proposito di Inzaghi, l’ex della Juventus ha spiegato che il tecnico ha ancora un anno di contratto con la società di Viale della Liberazione, ma anche che della sua posizione si parlerà a fine stagione.

Addio Lukaku: svelata la prossima squadra

Il CEO interista non ha negato né affermato che possa essere riconfermato l’allenatore piacentino, anche perché la stagione non ha ancora dato risultati definitivi. Ancora tutto da decidere quindi, ma non solo per chi sarà l’uomo che siederà in panchina. Anche il futuro del numero 90, infatti, non è ancora effettivamente deciso.

Marotta infatti, ha spiegato che il prestito dell’attaccante belga si chiuderà semplicemente il 30 giugno, come risaputo e che quindi le decisioni sul suo futuro saranno prese dal Chelsea. “Non sappiamo ancora chi sarà l’allenatore dei Blues e chi farà i programmi. Sono valutazioni che faremo più avanti quando sarà definito l’organigramma del Chelsea”, ha detto il sessantaseienne. Staremo a vedere come andrà a finire la questione Lukaku, trascinatore contro il Sassuolo ma destinato di nuovo alla panchina nel derby di ritorno di scena martedì sera al ‘Meazza’.