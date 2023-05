Svolta Spalletti, accordo trovato: firma imminente, le cifre

Nelle scorse settimane si è parlato tanto del futuro di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il tecnico del Napoli, dopo aver trionfato e dominato quest’anno in Italia -ed in parte anche in Europa-, è stato accostato a tantissime società che, desiderose di dare il via ad un progetto tecnico ambizioso, avevano individuato proprio nel toscano l’uomo perfetto al quale affidare le rispettive panchine.

Squadre di Premier League, Ligue 1 e Liga hanno aizzato le voci inerenti al calciomercato di Luciano Spalletti che, quasi inaspettatamente, ha raggiunto in queste ore l’accordo con il club che guiderà a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato, accordo con Spalletti: le ultime

Luciano Spalletti è sicuramente uno degli uomini chiave dello scudetto del Napoli. Con le sue conoscenze e capacità il tecnico toscano è riuscito a far ricredere un’intera piazza, che solo un anno fa gridava a gran voce il suo esonero dopo un paio di prestazioni discutibili della squadra. In silenzio, come suo solito fare, l’ex Inter ha riportato un trofeo di questa caratura a Napoli, attirando inevitabilmente l’attenzione dei migliori club d’Europa.

In queste settimane, dunque, il futuro di Spalletti è stato uno degli argomenti cardini del calciomercato in Italia. L’allenatore del Napoli è stato accostato a PSG, Real Madrid, Tottenham ed anche Chelsea, ma la sua priorità è sempre stata una, a fronte anche di quanto dimostrato e detto in tutti questi mesi. Spalletti ha infatti sempre confermato di voler rimanere alla guida degli azzurri, e presto questa volontà verrà esaudita.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, in occasione della cena scudetto andata in scena negli scorsi giorni, Spalletti e De Laurentiis hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo di contratto del tecnico con il Napoli. Una firma, questa, che ha un significato importante per il club azzurro, visto che indica una continuità del progetto tecnico che non è assolutamente da sottovalutare.

Napoli-Spalletti, ci siamo: cifre e dettagli del rinnovo

Luciano Spalletti rinnoverà il suo contratto con il Napoli. La notizia che tutti i tifosi azzurri volevano ricevere è finalmente arrivata, anche se con un pò di ritardo. Decisive la volontà di entrambe le parti di continuare insieme questo progetto, anche perché le cifre dell’operazione sono decisamente lontane da quelle uscite negli scorsi giorni.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, Spalletti prolungherà il contratto sino all 2025, con un aumento dello stipendio del 25%. Il tecnico toscano passerà infatti dagli attuali 2,8 milioni di euro ai 3,5 più bonus, dimostrandosi così riconoscente a De Laurentiis abbassando le sue richieste.

Spalletti firma col Napoli: spunta la data

Oramai ci siamo, Spalletti ed il Napoli si sono giurati amore almeno fino al 2025. Ora la gente freme di sapere quando verrà ufficializzato questo rinnovo, che a quanto pare sembra essere imminente. Stando alle ultime notizie, infatti, la data sul calendario cerchiata in rosso dovrebbe essere giovedì 18 maggio, quando presso la sala stampa di Castelvolturno verranno annunciate non solo le date del ritiro estivo del Napoli ma anche, per l’appunto, i termini di questo accordo.