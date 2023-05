Juventus: infortunio Pogba, svelati i reali tempi di recupero

L’infortunio di Pogba preoccupa molto in casa Juventus. Il comunicato del club bianconero non è entrato nei dettagli. Ecco quali sono i reali tempi di recupero.

L’infortunio di Pogba preoccupa molto in casa Juventus soprattutto per la stagione travagliata da parte del francese. Il giocatore, come ormai sappiamo, è uscito dopo circa 20 minuti dalla sfida contro la Cremonese per un problema muscolare.

Come riportato dal comunicato della Juventus, gli accertamenti hanno confermato la prima diagnosi: per Pogba si è trattato di un problema muscolare. Entrando meglio nei dettagli, il francese ha rimediato una lesione di basso grado del retto femorale della cosca sinistra.

Juventus: infortunio Pogba, ecco quando rientrerà

Un nuovo infortunio che ‘pesa’ più moralmente che fisicamente. La stagione è stata sicuramente travagliata e questo non aiuta il giocatore a poter ritornare il prima possibile al massimo della propria forma. Il problema fisico, però, possiamo dire che è meno grave del previsto considerando che stiamo parlando di una lesione di basso grado e questo consente al calciatore di avere un tempo di recupero assolutamente breve e non quindi lungo come si poteva immaginare in un primo momento. Bisogna dire che la Juventus non è entrata nei dettagli dei tempi di recupero del calciatore. Una scelta dovuta anche al continuo rischio di ricadute.

Entrando però nei dettagli di questo infortunio, il tempo di recupero di Pogba dovrebbe attestarsi intorno ai 20 giorni. E’ questo quanto ipotizzato da Sky Sport subito dopo il comunicato bianconero. Questo significa stagione in Serie A ormai finita e quasi certamente anche quella in Europa considerando che l’eventuale finale di Europa League è in programma il 31 maggio.

Ma il giocatore potrebbe sfruttare le Nazionali per continuare la sua preparazione in ottica prossima stagione e provare a presentarsi a luglio al pari con i compagni. Sicuramente una buona notizia dopo un periodo non facile.

Infortunio Pogba: stagione finita per lui

Una cosa è certa: l’infortunio mette fine ad una stagione da incubo di Pogba. Difficile prevedere, anche per i problemi avuti in precedenza, dei tempi di recupero più brevi rispetto a quanto detto in precedenza. Il rischio ricaduta in questi casi è dietro l’angolo e in casa Juventus non c’è nessuna intenzione di complicare la situazione.

Pogba può essere considerato come un nuovo acquisto per la prossima stagione e, quanto fatto vedere nelle poche partite, stiamo parlando di un calciatore di qualità e soprattutto che potrebbe consentire alla Juventus di fare un salto in avanti importanti anche in ottica futura.