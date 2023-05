Inter, la firma è imminente: tutto fatto con i nerazzurri

I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli, la sua firma con l’Inter è praticamente solo da attendere per qualche giorno

Per capire come si svilupperà il mercato interista in estate, bisognerà poter considerare prevalentemente due cose. L’obiettivo stagionale finale ed il conseguente addio o meno di alcuni calciatori importanti della rosa. In più, due difensori almeno andranno via e sicuramente, l’Inter si muoverà in quel senso. Poi dovrebbe arrivare un portiere, visto l’imminente addio anche di Samir Handanovic, ma non è detto che ci si possa accontentare così.

Infatti, anche se i nerazzurri dovessero poi approdare in Champions, potrebbero non cedere entrambi, ma per offerte clamorose, decidere di dar via almeno uno tra Nicolò Barella e Lautaro Martinez, dovendo poi cercare i degni sostituti, altrove.

Ma a fare gol non è soltanto l’argentino ed in questo senso, Beppe Marotta ha lavorato davvero bene. Presto, arriverà una notizia tanto aspettata e sperata dai tifosi dell’Inter. Una firma.

È fatta con i nerazzurri, ha già firmato

Nero su bianco e si continua insieme. Il classe ’86, Edin Dzeko, sta davvero sorprendendo al suo secondo anno di avventura milanese. Arrivato nell’estate del 2021 dalla Roma, il calciatore bosniaco oggi ha 37 anni, ma quest’anno è finito per essere la prima scelta in attacco di Simone Inzaghi. Preso con un costo del cartellino bassissimo, sembrava arrivare solo per dare il suo apporto dalla panchina ed offrire la sua esperienza, ma invece solo in questa stagione ha segnato 14 gol in 47 partite totali.

Il Cigno di Sarajevo, stando alle ultime voci, si potrebbe abbassare addirittura l’ingaggio, per restare ed indossare la maglia interista per il suo terzo anno. Lui continua a chiedere i 5 milioni a stagione che percepisce anche adesso, ma Marotta starebbe cercando di chiudere a 4 milioni più bonus. Secondo quanto riportato pochi giorni fa dal Corriere dello Sport, ad ogni modo, il contratto sarebbe già stampato da almeno un mese ed attenderebbe solo la firma che arriverà a fine stagione.

Il bosniaco, con contratto ora in scadenza a giugno 2023, rinnoverebbe di un anno e quindi l’Inter si farà carico del suo ingaggio, almeno fino al 2024. Alla fine, si potrebbe andare verso i 5 milioni richiesti dall’attaccante, senza però aggiunta di bonus. Intanto, in uno dei suoi ultimi incontri con i media, Dzeko ha glissato sull’argomento, chiedendo di rivolgersi alla società per avere novità sul suo rinnovo. Che però, ormai tutto sembra presagire verso il meglio, arriverà a breve. Lo stesso non chiuderebbe definitivamente le porte anche al secondo prestito di Lukaku, anche se Marotta e soci saranno chiamati a una nuova trattativa con il Chelsea.