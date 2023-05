L’affare si chiude a giugno: la Juve mette la freccia

Clamoroso sorpasso da parte della Juventus, se arrivasse sarebbe un colpo pazzesco: ecco ora dove gioca e quanto costerà

Vittoria sulla Cremonese e di nuovo testa all’Europa League. La Juventus, a meno di nuove penalizzazioni in campionato, dovrebbe riuscire a rientrare tra le prime quattro e quindi tra le squadre che l’anno prossimo saranno in Champions League, ma vincere in Europa costituirebbe un’alternativa davvero importante. Stessa cosa che però sogna di fare il Siviglia, vera esperta di questa competizione e che in Liga non è certo tra le prime posizioni.

Dopo il pareggio acciuffato in extremis da Gatti all’andata, le cose si mettono in salita e la squadra di Massimiliano Allegri sa che in Spagna troverà un ambiente tutt’altro che docile. Ma arrivare a rigiocare la massima competizione europea per club, significherebbe innanzitutto dare nuova linfa alle casse societarie e poi attirare calciatori che vogliono giocarla. E che quindi non andrebbero altrove, come per esempio al Napoli.

Dal Napoli alla Juve, l’affare si chiude a giugno

Sembrerebbe proprio che i bianconeri abbiano superato gli stessi azzurri, tra le preferenze di un ottimo calciatore. Se arrivasse, sarebbe davvero un colpo incredibile. Si parla di Christian Pulisic, esterno offensivo di cui il Chelsea si vorrà liberare a giugno e di cui sembra essersi innamorato proprio il Napoli. Ebbene, stando a quanto riportato da fichajes.com, il ventiquattrenne della nazionale statunitense adesso sarebbe molto vicino alla Juve.

Si potrebbe trovare un accordo, con i Blues che di certo non faranno di tutto per opporsi, viste le volontà di non mandarlo a scadenza a quindi di liberarsene in estate. Dal canto suo, Pulisic potrebbe cercare una nuova avventura dopo quattro anni in Bundesliga, fu fatto esordire dal Borussia Dortmund, e quattro in Premier League dove ha giocato proprio col Chelsea. Nel suo ruolo oggi ci gioca prevalentemente Di Maria che però sembrerebbe in procinto di dirsi addio con la Juventus. Nella prossima stagione, i due esterni potrebbero quindi diventare Pulisic e Chiesa, sicuramente non male.

L’operazione potrebbe farsi nelle prime ore di mercato, a giugno, quando sia il Napoli che le altre squadre che seguono il classe ’98, rimarrebbero spiazzate. La Juve deve concludere presto e per farlo, potrebbe dover sborsare poco meno di 30 milioni di euro. Lo statunitense fu pagato più del doppio dai Blues, ed ha vinto a Londra, una Champions League una Supercoppa UEFA ed un Mondiale per Club. Ora però, sembra giunta la sua ora a meno di clamorosi ripensamenti da parte della società.