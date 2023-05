160 milioni di euro, Zhang vende il ‘simbolo’ dell’Inter

L’Inter festeggia la finale di Champions League grazie al 3-0 complessivo inflitto ai cugini del Milan. Il mercato rimane però argomento principe in casa nerazzurra

Dopo una stagione per certi versi molto negativa, soprattutto in campionato, per i nerazzurri tutto è cambiato grazie al percorso strepitoso fatto nella massima competizione europea. Simone Inzaghi ha conquistato la seconda finale dopo quella di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. La seconda, ma anche la più importante…

Nonostante questo finale di stagione che si preannuncia infuocato, la dirigenza lavora anche per il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Con l’addio di Milan Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain, e con il futuro sempre in bilico di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, il rischio sono altri grandi partenze illustri.

Il presidente Steven Zhang sta pensando ad una grande cessione per permettere alle casse del club di rifiatare. A tal proposito, una big europea ragiona sull’assalto a un perno del centrocampo di Inzaghi.

Zhang pronto a vendere, Inzaghi ora trema: il Real Madrid fa sul serio

Simone Inzaghi può perdere uno dei perni del centrocampo al termine della stagione. Il Real Madrid, infatti, pare propenso a fare sul serio per rifondare la zona centrale del campo.

Il calciatore che i blancos hanno messo nel proprio mirino è Nicolò Barella, classe 1997. Il centrocampista si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota otto reti realizzate e nove assist forniti in 47 partite disputate tra campionato e coppe.

Carlo Ancelotti è un grande estimatore del centrocampista azzurro, visto che lo aveva richiesto già durante la propria esperienza al Napoli. Considerato l’età avanzata di Modric e Kroos, Florentino Perez potrebbe decidere di accontentare il proprio allenatore.

Zhang, dati i problemi finanziari, può cedere il proprio gioiello, anche se per dare il definitivo via libera si aspetta almeno 100 milioni di euro.

I merengues, per convincere il classe 1997 a lasciare Milano, potrebbero mettere sul piatto un contratto faraonico da circa 8/9 milioni di euro netti a stagione, circa 60 milioni lordi.

Stiamo parlando di un’offerta molto importante, che potrebbe portare lo stesso calciatore a mettere in dubbio la propria permanenza in maglia nerazzurra.

Il Real Madrid è pronto a studiare il grande colpo, con Steven Zhang pronto a dare il proprio avallo alla cessione. Il popolo nerazzurro ora trema davvero.