Zaniolo perde la testa: cosa ha combinato l’ex romanista

L’avventura in Turchia non sta regalando a Zaniolo le soddisfazioni sperate. L’ex Roma, nell’ultimo turno di campionato, ha perso la testa

L’esperienza di Nicolò Zaniolo alla Roma si è ormai conclusa da diversi mesi, con reciproca insoddisfazione.

I giallorossi, infatti, contavano di cederlo ad una cifra superiore rispetto ai 16 milioni (più una percentuale sulla futura rivendita) incamerati a gennaio.

Il calciatore, dal canto suo, sperava di restare nella Capitale con lo stipendio da top player richiesto alla dirigenza giallorossa.

Ora entrambe le parti hanno aperto un nuovo capitolo della rispettiva storia, con il calciatore intenzionato a togliersi quante più soddisfazioni possibili in Turchia.

La sua avventura al Galatasaray, dopo un avvio incoraggiante, non sta andando però proprio come sperato dal classe 1999.

La sua ultima rete in campionato porta la data del 14 aprile: da quel momento in poi ha smesso di essere determinante per la formazione giallorossa al momento al primo posto in classifica, andando incontro ad una serie di prestazioni incolori.

Una sequela di delusioni che, inevitabilmente, hanno minato la sua serenità togliendogli la necessaria lucidità per esprimersi ad alto livello.

Si spiega probabilmente così il brutto fallo da lui commesso in occasione della partita giocata sul campo dell’Istanbulspor.

Zaniolo, puntando la porta avversaria, si è allungato il pallone e, nel tentativo di riprenderlo, ha colpito in scivolata con il piede alto un avversario.

Un intervento scomposto, fuori tempo, che ha spinto l’arbitro (in seguito ad un check al var) ad estrarre il cartellino rosso.

Zaniolo perde la testa, cosa è accaduto in campionato

Il calciatore ha accolto con rabbia il provvedimento del direttore di gara e, al momento di uscire dal campo, ha colpito con pugni e calci il tunnel che conduce agli spogliatoi.

Per la cronaca il Galatasaray è comunque riuscito a vincere, grazie alla doppietta messa a segno da Mauro Icardi, ma nel prossimo turno contro il Sivasspor dovrà fare a meno del proprio top player.

Il futuro di Zaniolo, nonostante il contratto in essere fino al 2027, è tutto da scrivere. La clausola rescissoria fissata a 35 milioni (richiesta espressamente dall’attaccante) fa gola a numerose società italiane, come ad esempio il Milan che già a gennaio aveva provato a prenderlo proponendo al direttore sportivo della Roma Tiago Pinto un prestito con diritto di riscatto.

Occhio, inoltre, al Napoli che sta valutando l’idea di cedere Hirving Lozano (in scadenza nel 2024). Si vedrà più avanti. Il presente di Zaniolo, intanto, resta in chiaroscuro.