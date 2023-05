Inter, infortunio all’ultimo: salta il Napoli, la decisione

Il fischio d’inizio del big match del Diego Armando Maradona si avvicina sempre di più. Napoli ed Inter sono pronte a dare spettacolo nel rettangolo di gioco, anche se la sfida di questo pomeriggio avrà molta più valenza per gli uomini di Simone Inzaghi che devono ancora assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

Guadagnata Istanbul battendo il Milan in semifinale, l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole dimostrare di essere in un ottimo momento di forma portandosi a casa anche i tre punti contro i neo campioni d’Italia. C’è un però a tutta questa faccenda, visto che Simone Inzaghi dovrà far fronte ad un inaspettato cambio di formazione dell’ultimo minuto che potrebbe stravolgere e modificare completamente i piani della squadra meneghina.

Inter, infortunio e forfait: le ultime sui nerazzurri

Alle 18 andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona la sfida fra i campioni d’Italia di Luciano Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi, finalista di Champions League. Alla vigilia di questa sfida si è parlato tanto di come il Napoli rischiasse di perdere uno dei suoi protagonisti e giocatori migliori, ovvero Kvicha Kvaratskhelia a causa di un problema alla caviglia, ma alla fine saranno i nerazzurri a dover fare a meno di un titolare.

Il forfait del giocatore dell’Inter è una notizia freschissima, di questa mattina, che di certo Inzaghi e tifosi non hanno avuto piacere a ricevere, anche perché per il club meneghino la sfida di questa sera potrebbe valere più di semplici tre punti in ottica quarto posto. La situazione però al momento è questa, ed il tecnico nerazzurro sta già pensando a come sopperire ad un’assenza che potrebbe decisamente stravolgere i piani tattici della squadra.

C’è da dire, comunque, che l’assenza questa sera del giocatore non è ancora certa al 100%, lo si proverà a recuperare fino all’ultimo minuto, ma per coprirsi Simone Inzaghi ha già pre-allarmato il sostituto del titolare.

Napoli-Inter, un titolare in dubbio per infortunio: le condizioni

Rispetto alle probabili formazioni trapelate negli scorsi giorni ci potrebbe essere un cambio, importante, in quella dell’Inter a causa di una defezione dell’ultimo minuto. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, André Onana potrebbe non difendere i pali della formazione nerazzurra questa sera contro il Napoli a causa di un problema “fisico” riscontrato in mattinata.

Il portiere camerunese, infatti, ha qualche linea di febbre e potrebbe dare forfait per la sfida del Maradona qualora non dovesse sentirsi al meglio.

Inter, Onana out per febbre? Al suo posto Handanovic

Simone Inzaghi spera, ovviamente, di recuperare André Onana all’ultimo minuto per la sfida di questa sera contro il Napoli, ma per precauzione il tecnico dell’Inter ha già avvisato Samir Handanovic della possibilità di scendere in campo questa sera da titolare.