La Juve vende Chiesa: destinazione e cifra choc

Il futuro del figlio d’arte torna fortemente in bilico: la sua cessione in estate non è da escludere, tre club alla finestra

Tra Federico Chiesa e la Juventus qualcosa sembrerebbe essersi ‘rotto’. Il brutto infortunio al ginocchio che ha tenuto ai box l’ala bianconera non ha fatto altro che complicare l’annata della squadra di Allegri e, allo stesso tempo, far perdere molto terreno all’ex Fiorentina.

Chiesa è tornato, si è messo a disposizione del ‘Conte Max’ ma le sue prestazioni non sembrano convincere più di tanto i vertici bianconeri.

Anche nella semifinale di ritorno di Europa League, persa contro il Siviglia, l’esterno è stato un fantasma, mai in grado di incidere. Entrato al 18′ del secondo tempo al posto di uno stremato Di Maria, il 25enne genovese ha deluso le aspettative rendendo vani gli ultimi tentativi dei bianconeri di chiudere il discorso qualificazione entro i 90′.

Ma adesso cosa accadrà a Chiesa?

Il classe ’97 rimane sotto contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino all’estate 2025. Di rinnovo, al momento, non si parla ed è anche per le delicate questioni extracalcistiche che riguardano la Juventus che la cessione di Chiesa è tutto fuorchè improbabile.

I bianconeri dovranno infatti, già nei prossimi giorni, fare i conti con il verdetto della Corte di Appello Federale che si pronuncerà sull’ormai annunciata nuova penalizzazione nei confronti della squadra di Allegri.

Tripla possibilità: così Chiesa saluta la Juventus

I bianconeri rischiano seriamente di essere estromessi dalle prossime coppe europee: in uno scenario del genere, i danni economici per le casse juventine quasi non sarebbero quantificabili. Ecco perchè il deludente apporto di Chiesa legato alla necessità di rimpolpare le casse, potrebbe vedere la decisione non più tanto sofferta di vendere al migliore offerente l’ex gioiello viola.

Senza Champions League, dunque, i bianconeri lo metterebbero sul mercato: sono tre le società maggiormente interessate in vista dell’estate. In Premier League occhio a Newcastle e Arsenal, pronte a sborsare i 45-50 milioni che la società piemontese chiederebbe in questo momento per il cartellino di Chiesa. Attenzione, infine, pure al Bayern Monaco.

La società tedesca aveva sondato il terreno già la scorsa estate e non è escluso che a condizioni economiche favorevoli, i bavaresi possano tornare alla carica e strappare alla ‘Vecchia Signora’ il numero 7.

Chiesa, in questa stagione, ha messo a segno 2 gol con 6 assist vincenti in 30 presenze complessive tra campionato e coppe.

Situazione dunque in divenire, ma i pensieri del club di Torino spingono tutti in una sola direzione: l’estate 2023 può davvero essere il palcoscenico del divorzio tra la Juventus e Federico Chiesa.