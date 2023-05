Lato B da urlo, Wanda Nara fa esplodere Instagram

L’ultimo post pubblicato da Wanda Nara sul proprio profilo Instagram ha acceso le fantasie dei followers con l’argentina ormai senza freni

Con la bellezza di 16,3 milioni di followers Wanda Nara è una delle influencer più attive sui social e l’ultimo scatto pubblicato dalla moglie di Mauro Icardi ha lasciato i suoi fan senza parole.

La bella argentina è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, e condivide con il pubblico che la segue scatti di vita quotidiana ma anche foto che hanno il compito di attirare l’attenzione avendo un ruolo di pubblicità immediata.

L’ultimo post della ragazza è di fatto una richiesta di Wanda nei confronti dei propri followers. Wanda si mostra stesa sul letto con un intimo davvero minuscolo chiedendo consigli su cosa tatuarsi, dove e a quale tatuatore rivolgersi.

Wanda Nara, lo scatto social lascia senza parole

L’ultimo scatto presente sul profilo social di Wanda ha lasciato tutti senza fiato con la showgirl che si è mostrata davvero poco coperta con un intimo mini che ha acceso le fantasie dei suoi fan.

L’argentina classe 1986 è da sempre molto legata al mondo del calcio. La sua vita privata l’ha vista legarsi a due calciatori argentini. Dapprima la relazione con Maxi Lopez con il quale ha avuto tre figli e poi la bufera che la portò tra le braccia di Mauro Icardi dal quale ha avuto due figlie.

Non solo amore, ma anche lavoro per Wanda grazie al calcio.

In tv è stata per un anno spalla di Pierluigi Pardo nel programma Mediaset Tiki Taka, trovandosi spesso a commentare le prestazioni sportive di suo marito Mauro, impegnato in quell’anno con l’Inter di Spalletti. La ragazza svolge anche il ruolo di agente dello stesso Icardi e di altri calciatori.

Una Wanda davvero attiva su tutti i fronti con la showgirl argentina che è una vera e propria star anche nel suo Paese, presente in diversi programmi tv.

Una delle versioni preferite del suo pubblico è quella che la ragazza presenta proprio sui social dove spesso lascia tutti a bocca aperta in abiti succinti che ne mettono in mostra le forme.

Nel giro di un giorno ha raggiunto centinaia di migliaia di like con moltissimi commenti volti a farle i complimenti per la sua bellezza e sensualità. Nella foto chiede aiuto proprio ai suoi followers su cosa potersi tatuare e quale parte del corpo scegliere.