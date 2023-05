Juventus, saltano le prime teste via in due, è partita la rivoluzione

Aria di rivoluzione per la Juventus, i primi big sono pronti con la valigia in mano dopo un’altra stagione deludente. Ecco il nostro approfondimento

Precarietà per la Juventus, top player già messi alla porta per trovare una nuova destinazione. I bianconeri sono pronti alle prime cessioni, le nuove intenzioni della dirigenza sono di sfoltire la rosa e dare sempre più largo alla next generation.

La stagione sta finendo e la Juve cerca di raccogliere i cocci. Non è stata un’annata facile per i bianconeri, i tifosi hanno sofferto per quanto avvenuto in campo nonché per tutte le vicende extra calcistiche che hanno preso il sopravvento.

C’è da rifare una squadra o quasi, per fare ciò ci sarà bisogno di capire quanti non possono più aggiungere nulla alla causa bianconera. La Juve cederà due big, se non di più, anche se sono proprio due i protagonisti delle ultime settimane a poter lasciare sin da subito Torino.

L’eliminazione in Europa League contro il Siviglia ha messo in mostra i due bianconeri, allargando così anche la flotta delle pretendenti.

Servono risorse per migliorare il bilancio, si partirà direttamente da due calciatori che hanno avuto luci e ombre in questa stagione. La loro cessione servirà da una parte per ridurre il monte ingaggi, dall’altra per incassare qualcosa.

Juve, due big via: pronta la nuova meta

Kean e Paredes via dalla Juve, due big sono subito pronti alla partenza.

Moise Kean fuori dalla Juve, soprattutto per una questione di bilancio. Il suo riscatto è costato tanto dall’Everton, ma è il bianconero che avrebbe più mercato tra quelli in rosa, una volta confermate le intenzioni bianconeri, proprio dalla Premier League potrebbero arrivare 40 milioni di euro per lui.

Pur mostrando impegno, non ha mai raggiunto il suo proposito, ovvero quello di essere indispensabile per la Juve. Date queste condizioni, club di seconda fascia in Premier come il West Ham potrebbero pensare al bomber, liberando così Scamacca verso la Serie A.

Leandro Paredes non sarà riscattato dal Psg, anche se le ultime prestazioni avevano forse fatto venire ben più di un dubbio.

La contingenza dirigenziale però sembra essere d’accordo, senza obbligo imposto dai francesi sarà lasciato libero di tornare in Francia, per poi accasarsi altrove.

Il nuovo ds Giuntoli punterà su altri profili in cabina di regia, Rovella tornerà in bianconero e gli sarà affiancato un regista più esperto che possa essere l’equilibratore in campo.