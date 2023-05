La Juve incassa subito: 80 milioni per Vlahovic

E’ il momento delle decisioni importanti in casa Juventus in vista della prossima stagione che i tifosi si augurano possa essere meno schizofrenica e deludente rispetto a quella in corso

L’ancora non completo organigramma dirigenziale della Juventus sta provando ad abbozzare un piano in vista della prossima stagione.

La Juventus, questioni giudiziarie a parte, sta cercando di chiudere la vicenda riguardante il suo nuovo direttore sportivo. Francesco Calvo, responsabile dell’area sportiva della Juventus, la sua scelta l’ha fatta da tempo: Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli neocampione d’Italia.

Al di là del più che prevedibile ostacolo rappresentato da Aurelio De Laurentiis, la nomina del nuovo Ds può dare il via al non più procrastinabile piano di rinnovamento che attende la società bianconera.

In quel momento si dovrà prendere la decisione più importante in vista della prossima stagione. Decidere se proseguire con Massimiliano Allegri in panchina oppure far partire la rivoluzione proprio da un volto nuovo come guida tecnica.

La decisione sul tecnico influirà pesantemente anche sulle valutazioni e scelte che verranno poi fatte in sede di mercato estivo.

La Juve incassa subito, Dusan Vlahovic via?

Allegri o non Allegri, questo è il problema. Siviglia e la perdita del sogno della finale di Europa League, che poteva anche rappresentare una porta aperta in vista della partecipazione alla prossima Champions League, ha dato il via ad un momento di ulteriore riflessione.

Allegri continua a confermarsi sulla panchina della Juventus e se così sarà per alcuni big bianconeri potrebbe rappresentare un ulteriore motivo per chiedere la cessione.

Vlahovic non sta certo vivendo la sua stagione migliore. Problemi di diversa natura, da quelli fisici causati da una fastidiosa pubalgia che lo ha tormentato per un lungo periodo, fino al rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri, hanno contribuito a far sì che l’attuale non sia stata certo la sua migliore annata.

Nonostante la stagione negativa, il centravanti serbo ha estimatori importanti in tutta Europa, pronti ad investire pesantemente su di lui.

Secondo quanto riferito da ESPN il Chelsea avrebbe fatto di Dusan Vlahovic il principale obiettivo di mercato da raggiungere in vista della prossima stagione. La società londinese sarebbe pronta a mettere sul piatto 80 milioni di euro.

Vlahovic è un profilo che il Chelsea ha attenzionato da tempo, fin da quando il classe 2003 era alla Fiorentina.

Il futuro tecnico della formazione londinese, Mauricio Pochettino, lo vedrebbe molto bene all’interno della sua formazione ideale. 80 milioni di euro è una cifra che la Juventus difficilmente potrebbe rifiutare, soprattutto con la certa esclusione dalle competizioni europee.