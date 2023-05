Panchina a un campione del Mondo: storico club di Serie A ha deciso

Una storica big del nostro calcio ha deciso di affidare la propria panchina per il prossimo anno ad un campione del mondo. Scelta importante

Il campionato di Serie A è arrivato a due giornate dalla sua conclusione e gli unici verdetti da assegnare sono relativi alla retrocessione e alla zona europea.

Capire chi parteciperà alla prossima Champions League e chi dovrà invece scendere in Serie B sono gli argomenti di massima attualità.

Proprio in relazione alla serie cadetta, due squadre sono già sicure di poter salire nella prossima stagione. Stiamo parlando del Frosinone di Fabio Grosso e del Genoa di Alberto Gilardino, che sono accomunati anche dal favoloso Mondiale vinto in Germania nel 2006.

L’ex attaccante di Milan e Parma ha compiuto un autentico miracolo, visto che è subentrato in panchina a Blessin solo a dicembre e ha ricostruito un ambiente che sembrava destinato ad un altro anno di passione.

Le previsioni parlavano di massimo un accesso alla zona play-off e invece si è riusciti ad arrivare ad un secondo posto che ha del miracoloso.

Provenendo dalle giovanili, Gilardino non ha minimamente sofferto il salto nel grande calcio, anzi, apportando idee tattiche e ottima gestione dello spogliatoio.

Genoa, si programma il ritorno in Serie A: per la panchina verrà confermato Alberto Gilardino

La proprietà americana del Genoa, sempre alla ricerca di soluzioni di grande immagine (vedi Shevchenko e Blessin), questa volta non vuole commettere gli stessi errori. L’idea è quella di proseguire con Alberto Gilardino anche per il prossimo anno, cercando di mantenere inalterato il progetto nonostante la promozione.

Il contratto del giovane allenatore era in scadenza al termine di questa stagione, ma come riportato dai colleghi di TMW.com verrà rinnovato per un altro campionato, fino al 30 giugno 2024.

Già nel post partita contro il Bari, Gilardino era stato piuttosto chiaro nel parlare del futuro dichiarando: “Abbiamo in programma un incontro con la società ma quando si va d’accordo ci vuole poco a mettere le cose apposto. Per me è stato un sogno allenare il Genoa e realizzare una cosa del genere con questo gruppo. Abbiamo tempo per programmare il futuro“.

A quanto pare il futuro sarà ancora insieme al Grifone, con la chance di confrontarsi con il palcoscenico di Serie A e mostrare ancor di più il proprio valore.