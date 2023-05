Serie A: Palladino in panchina, arriva l’annuncio ufficiale

Raffaele Palladino si candida ad essere uno dei tecnici più importanti della nostra Serie A. E sul suo futuro c’è stato un annuncio importante.

L’ottavo posto del Monza è tutto merito di Raffaele Palladino. L’ex Juventus e Crotone è riuscito ad un cambio di passo importante per raggiungere l’obiettivo della salvezza e soprattutto consente al club di poter iniziare a programmare con attenzione il futuro e magari sognare l’Europa.

Le prestazioni di Palladino non sono passate inosservati a molti club di Serie A, che lo hanno messo nel mirino e sono pronti a fare di tutto per strapparlo. E proprio in queste ore è arrivato un annuncio importante sul futuro del tecnico.

Serie A: svolta per Palladino, c’è l’annuncio

Il futuro di Palladino è ancora tutto da scrivere anche se in queste ultime ore sono arrivate diverse indiscrezioni sul destino del tecnico del Monza. Come detto in precedenza, le prestazioni della squadra brianzola non sono passate inosservate e tanti big di Serie A lo hanno messo nel mirino anche in ottica futura. L’obiettivo è riuscire ad affidare a lui la panchina per aprire un ciclo. Ma non sarà semplice considerando che i brianzoli non hanno nessuna intenzione di privarsene almeno per la prossima stagione.

All’uscita della sede della Lega, Galliani ha ribadito che l’obiettivo del Monza è quello di trattenere Palladino anche per la prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, già nel weekend potrebbe arrivare il tanto atteso rinnovo fino al 2025. Una firma che ha come obiettivo spegnere tutte le voci su un eventuale addio e soprattutto iniziare a programmare la prossima stagione.

Non sarà semplice ripetersi, ma da settembre potrebbe iniziare l’anno della maturità per Palladino. In caso di una conferma di una determinata qualità, allora il grande salto sarà possibile considerando anche che ormai si è arrivati alla svolta della sua carriera.

Ultime Palladino: il Monza spinge per il rinnovo

Il Monza, quindi, vuole il rinnovo di Palladino. Una firma che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni e quindi niente Juventus almeno per il momento per il tecnico campano. I bianconeri ci hanno pensato e magari preso anche i contatti, ma le tempistiche non possono essere veloci e quindi alla fine si è optato per continuare con i brianzoli.

Si tratta di un campionato decisivo per Palladino. Dal 2024 ci sarà sicuramente il grande salto di qualità per ambire magari a vincere qualcosa. Anche se non possiamo escludere che questo possa essere fatto direttamente con il Monza.