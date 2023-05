Juve, salta lo scambio con Vlahovic: ecco cosa è successo

Dusan Vlahovic continua ad allontanarsi dalla permanenza alla Juventus: lo scambio con la big, però, si complica irrimediabilmente

La Juventus è pronta a gettarsi in una sessione estiva di calciomercato che già da ora promette scintille. Al centro dell’attenzione in casa bianconera vi è, ancora una volta, Dusan Vlahovic: ed il motivo è presto detto.

Il bomber, arrivato a Torino per 81 milioni di euro dalla Fiorentina, pare un lontano parente del cecchino infallibile che in Toscana ha segnato a raffica guadagnandosi il grande sforzo della ‘Vecchia Signora’ per strapparlo al club di Rocco Commisso.

Adesso, però, la situazione è diversa. In un anno e mezzo l’involuzione di Vlahovic è stata preoccupante, complice probabilmente una difficoltà ad esprimersi all’interno dei dettami pretesi da Massimiliano Allegri, ed è per questo che le voci su una possibile partenza in estate non fanno altro che moltiplicarsi giorno dopo giorno.

Da questo punto di vista, dalla Spagna, sono già certi di una pista che improvvisamente – quasi ad un passo dalla potenziale firma – si è spenta improvvisamente.

Secondo quanto viene riportato da ‘Elgoldigital’ uno dei club maggiormente attivi e alla ricerca di un nuovo grande attaccante in vista della prossima stagione rimane l’Atletico Madrid.

Il ‘Cholo’ Simeone sa bene che, dopo aver vissuto una stagione assolutamente deludente agli ordini della squadra spagnola, non può più sbagliare. E sono numerosi i profili che già da diverso tempo i ‘Colchoneros’ stanno valutando, per una possibile offerta durante l’estate.

Da Kolo Muani a Osimhen fino a Goncalo Ramos del Benfica, tutti profili che Simeone apprezzerebbe molto ma che al momento risultato praticamente inarrivabili: le richieste dei club per i rispettivi cartellino appaiono fuori portata.

Bomba dalla Spagna: Vlahovic non andrà a Madrid

Ed è così che la società di Madrid ha messo nel mirino uno dei big di Massimiliano Allegri che, quest’anno, sta deludendo in lungo e in largo: Dusan Vlahovic. Il serbo è reduce da mesi molto difficili, il feeling con l’allenatore livornese è ai minimi termini e le prestazioni in campo sono state spesso e volentieri sufficienti.

Ecco perchè l’addio alla ‘Vecchia Signora’ nel prossimo mercato estivo, alle giuste condizioni, appare decisamente possibile se non probabile.

E l’Atletico Madrid ha già pensato ad una soluzione a riguardo, pianificando l’assalto al centravanti ex Fiorentina offrendo oltre ad un conguaglio cash anche il cartellino di Alvaro Morata alla Juventus.

Lo spagnolo rimane in scadenza tra un anno e tornerebbe di corsa, per la terza volta, in quel di Torino. Uno scenario che, tuttavia, dalla Spagna sono convinti sia quasi sfumato del tutto. Perchè Diego Simeone non apparirebbe convinto del tutto da Vlahovic e soprattutto dalla capacità del serbo di integrarsi nelle sofisticate richieste offensive che l’allenatore argentino pretenderà dal suo prossimo attaccante.

Senza contare – come già anticipato – che l’Atletico Madrid dovrebbe sborsare una cifra importante per prendersi Vlahovic, sacrificando probabilmente anche eventuali altre operazioni.

In questo mare d’incertezza, la pista che porterebbe l’attaccante bianconero a Madrid pare raffreddarsi con il passare delle ore. Ma, si sa, il calciomercato è ricco di sorprese e da qui ai prossimi mesi tutto ancora potrebbe essere scritto nel futuro di Vlahovic.

In questa stagione, la punta classe 2000 ha collezionato 42 presenze, 14 gol e 4 assist vincenti: bottino, contornato da prestazioni deludenti, decisamente al di sotto delle possibilità dell’ex Partizan.