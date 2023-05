Non solo Morata: un altro bomber è ad un passo dalla A

Il centravanti spagnolo, accostato al Milan di recente, potrebbe non essere l’unico a raggiungere le sponde italiane nell’immediato futuro. Giungono conferme sulle richieste del club cedente

Aveva lasciato la Juventus un anno fa con l’amaro in bocca, probabilmente convinto e fiducioso del fatto che i bianconeri avrebbero riscattato il suo cartellino dall’Atletico Madrid come inizialmente previsto. Eppure tali speranze sono state prontamente spezzate e Alvaro Morata ha dovuto fare dietrofront per l’ennesima volta.

La sua stagione a disposizione del ‘Cholo’ Diego Simeone non è stata delle peggiori, anzi tutt’altro: il centravanti spagnolo ha avuto buona continuità ripagando con 13 reti e 2 assist le 35 presenze accumulate nel campionato de La Liga. Un bottino piuttosto importante per uno che, al contrario, in Italia raramente riusciva ad andare in doppia cifra.

Ora però la direzione sportiva dei ‘Colchoneros’ sembra decisa ad apportare qualche modifica in organico ed il suo profilo è stato ancora una volta accostato al calcio italiano, ma non alla Juventus. Sulle sue tracce si sarebbe messo il Milan, assolutamente bisognoso di volti nuovi in attacco per donare freschezza ad un reparto che vede il solo Olivier Giroud a fare gli straordinari.

Calciomercato, il Milan sonda l’alternativa stellare di Morata: che pretese il Lens

Per il suo cartellino si ipotizzano almeno 20 milioni di euro di spesa e accanto a lui, tallonato costantemente, ci sarebbe anche un volto nuovo. Un centravanti spiritoso, dotato di buona tecnica di base a grande vena realizzativa. Uno che non la manda a dire quando si trova davanti alla porta, sulla scia di quel che ha brillantemente mostrato nella stagione della rivelazione del Lens.

Lois Openda è letteralmente sotto i riflettori di mezza Europa e il suo valore economico lo dimostra. Stando alle ultime dichiarazioni del suo agente Marc Formeaux, raggiunto dai microfoni di ‘calciomercato.it’ nel corso della diretta streaming sul canale ‘TvPlay’, il calciatore potrebbe avere il via libera definitivo dal suo club a patto che arrivi l’offerta giusta: “Il Lens non ha problemi economici, per cui cercherà di trattenere quanti più elementi possibile in vista della partecipazione alla Champions League. Anche Openda non verrà ceduto a meno di 35 milioni di euro“.

Formeaux ha poi concluso così la sua analisi: “Lui non è un fenomeno e non è ai livelli di Osimhen ma sta crescendo, ha bei movimenti e sa fare gol“. Esattamente l’uomo giusto per il Milan che deve ritrovare maggiore continuità nel suo reparto di punta.