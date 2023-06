Juve, va via anche il più forte: la notizia spiazza tutti

La Juventus deve ripartire ed essere rifondata: tra i possibili addii spunta anche una possibilità che fa tremare i tifosi bianconeri

La Juventus deve necessariamente ripartire. Dopo la penalizzazione di 10 punti in Serie A per il caso plusvalenze e l’ammenda di più di 700mila euro per la manovra stipendi, si attende l’eventuale decisione della UEFA sulla partecipazione alle competizioni europee.

Il club pensa perciò al futuro e a come ripartire, affrontando queste diverse problematiche. Senza i guadagni della Champions League, e a maggior ragione se dovesse arrivare un’esclusione da Europa League e Conference League, ci si dovrà aspettare qualche cessione importante. Nessuno è escluso. E può dire addio anche uno tra i più forti.

Tra le file della Juventus, in un momento così delicato, nessuno è in una botte di ferro. Neppure Massimiliano Allegri che nei prossimi giorni incontrerà la società per capire il da farsi. Adrien Rabiot e Angel Di Maria sembrano essere sempre più intenzionati a non rinnovare. Da comprendere saranno anche le decisioni di chi vorrà o meno giocare la Champions League il prossimo anno.

Nessuno, appunto, è sicuro. Un cessione illustre potrà perciò riguardare Dusan Vlahovic o Federico Chiesa che sono molto richiesti sul mercato, nonostante la stagione sottotono. Ma quest’oggi è spuntato anche un altro nome, mai fatto prima. E la possibilità mette in allarme i tifosi della Vecchia Signora.

Juventus, anche Iling-Junior non è più certo di restare: le ultime novità

La Juventus deve rifondare e soprattutto far quadrare i conti, dopo le tante perdite arrivate specialmente in questa stagione.

Il mancato accesso in Champions League ha portato via guadagni sostanziosi. Tanto si giocherà allora alla 38^ di Serie A contro l’Udinese, con un posto che può essere ancora occupato in Europa League.

Anche se poi bisognerà capire le intenzioni della UEFA. In ogni caso, con ogni probabilità, il club bianconero attingerà come già fatto negli ultimi anni dalla propria giovanile. La Juventus Next Gen ha sfornato tanti talenti, come ad esempio Samuel Iling-Junior. Proprio su di lui le ultime novità preoccupano.

Secondo ‘QuotidianoSportivo’, infatti, nessuno è più sicuro di poter restare alla Juventus. Anche profili come quello di Federico Chiesa o, appunto, di Iling-Junior possono partire. Nonostante il fatto che il club ci abbia puntato molto. E proprio l’esterno sinistro ha ripagato segnando alla prima nel campionato italiano di massima serie 1 gol e servendo 1 assist in 11 match disputati.

La ricostruzione è partita ma potrebbe anche portare a mosse che, in altre occasioni, non sarebbero mai state compiute. Non resta altro da fare, dunque, se non monitorare ciò che accadrà con il mercato estivo.