Calciomercato, mossa estrema: rinuncia a tutto per la Juventus

La Juventus sta ragionando sulle operazioni da compiere in ottica calciomercato, ma ora può arrivare la mossa che permetterebbe l’approdo in bianconero

La Juventus sta lavorando su diverse operazioni di calciomercato per provare a non spendere molto restando comunque competitiva per le prime quattro in campionato.

A tal proposito, dietro le quinte stanno avvenendo dialoghi e consultazioni per far sì che l’affare possa decollare. C’è infatti chi sarebbe disposto a tutto pur di approdare in bianconero e lavorare per e con la Juve nelle stagioni che verranno. Ecco cosa sta accadendo.

La Juventus sta compiendo tanti diversi ragionamenti sul mercato. Perché con la mancata qualificazione in Champions League, sono venuti meno anche introiti economici importanti. Per questo motivo probabilmente dovrà essere compiuto sul mercato un sacrificio importante, per cui il primo nome della lista è quello di Dusan Vlahovic.

Il serbo non ha brillato nella stagione che si è da poco conclusa e potrebbe dire addio. Il club bianconero per lui chiede almeno 70/80 milioni di euro e diverse sono le società estere interessate.

D’altro canto, il club bianconero lavora al rinnovo di Adrien Rabiot, sta chiudendo l’operazione che mira a portare Arkadiusz Milik a titolo definitivo dal Marsiglia in rosa e sta cercando di capire come inserirsi per l’affare che porta a Davide Frattesi (attualmente obiettivo soprattutto dell’Inter, ma anche della Roma). In tutto questo la Vecchia Signora sta sperando anche che possa arrivare, in società, Cristiano Giuntoli. Le ultime novità.

Juventus, Giuntoli resta il primo nome della lista per la direzione sportiva: il ds del Napoli è pronto a una rinuncia per i bianconeri

In merito al profilo di Cristiano Giuntoli ci sono due fuochi che sono pronti a contenderselo. Il primo è quello della Juventus, che deve ripartire e vuole farlo con un profilo all’altezza. Con un profilo che sia in grado di creare una squadra forte, competitiva e ben bilanciata non spendendo moltissimo sul mercato ma seguendo una progettualità. L’altro è, invece, quello de Napoli che ha con lui un contratto firmato fino al 2024.

Aurelio De Laurentiis non vuole privarsi del suo lavoro. Cristiano Giuntoli è stato capace, negli anni, di mettere su insieme alla società azzurra una squadra capace di arrivare a vincere le scudetto. Tutto questo senza compiere passi più lunghi della gamba con spese folli sul mercato. De Laurentiis non vuole perciò liberarsene, mentre la Juventus lo vorrebbe quanto prima in società.

A questo punto, la mossa a cui Cristiano Giuntoli starebbe pensando sarebbe quella di rinunciare ai bonus che gli spetterebbero dopo la vittoria dello scudetto. Pur di rescindere con il Napoli e approdare alla Juventus. In settimana è previsto l’incontro con Aurelio De Laurentiis.