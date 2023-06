Calciomercato: una big sta comprando Zaniolo, torna in Italia

Si stanno mettendo insieme i pezzi per realizzare quello che sarebbe senza ombra di dubbio un grande ritorno. Nicolò Zaniolo, infatti, sta per tornare in Serie A dal momento che la big sta accelerando per il suo acquisto. Per condurre in porto l’operazione è disposta anche allo scambio.

Non è andata fin qui come tutti si aspettavano l’esperienza di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Ha trovato spazio ma non si è riuscito ad esprimere come era solito fare, soprattutto ad inizio carriera. Ha pagato, forse, il cambio di cultura e di Paese, oltre che di abitudini, anche dal punto di vista alimentare. Adesso, però, potrebbe essere finito questo esilio forzato ad Istanbul, dal momento che una big della nostra Serie A sta accelerando in maniera importante per riportarlo qui in Italia. E sarebbe un colpo davvero importante, dal momento che andrebbe ad integrarsi alla perfezione con i compagni di reparto nuovi.

Zaniolo torna in Serie A, c’è la svolta

Classe 1999, si ha la netta impressione che l’esplosione definitiva di Nicolò Zaniolo è stata frenata fino a questo momento da alcune scelte che non hanno dato i frutti sperati. A partire dall’addio alla Roma, con il conseguente approdo al Galatasaray. Lì, infatti, non è riuscito ad esprimersi sui suoi standard, anche perché non ha trovato la continuità di cui aveva bisogno.

La Juventus, infatti, sta facendo sul serio per lui. Il tecnico Massimiliano Allegri, però, lo vorrebbe senza dover cedere Chiesa per completare il proprio reparto offensivo. In tal senso come pedina di scambio per abbassare le richieste economiche del Galatasaray potrebbe essere inserito nella trattativa anche McKennie, che è tornato dopo l’esperienza in Premier League ma che non fa più parte, ormai, del progetto bianconero.

Zaniolo alla Juventus, si sblocca

I bianconeri, in attesa di conoscere il proprio destino, soprattutto in ambito europeo, non stanno a guardare sul mercato. Per Zaniolo, in tal senso, si sta accelerando in maniera importante e potrebbe essere seriamente lui il primo colpo di questa sessione. Altro obiettivo è quello di portare a Torino anche Milinkovic-Savic, ma in tal senso c’è da fare i conti con la concorrenza degli acerrimi rivali sportivi dell’Inter.