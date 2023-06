Inzaghi pesca ancora in casa Lazio: che affare per l’Inter

Il calciomercato dell’Inter prende forma con un nuovo colpo direttamente dalla Capitale: il pupillo di Simone Inzaghi può firmare subito

È stata un’annata davvero importante quella vissuta dall’Inter in questa stagione. Due i trofei collezionati – una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia – oltre ad aver chiuso al terzo posto in Serie A e disputato la finale di Champions League persa contro il City.

La delusione per il ko con gli uomini di Guardiola è stata tangibile ma adesso è già alle spalle, perchè in casa nerazzurra c’è la voglia di ripetersi e fare ancora meglio nella stagione che aprirà ufficialmente le porte ad agosto. I nerazzurri partiranno sicuramente tra i favoriti per arrivare fino in fondo a giugno 2024 ed insidiare il dominio in Serie A del Napoli campione d’Italia.

Ma ora come ore le attenzioni sono rivolte ad una sola cosa: il calciomercato estivo. La sessione, che riaprirà ufficialmente il 1 luglio 2023, è pronta a riservare non poche sorprese alla rosa meneghina. Una rosa che, sia chiaro, è già estremamente forte e competitiva ma che registrerà comunque diversi cambiamenti.

In primis in difesa dove è ormai solo questione di giorni prima che Milan Skriniar venga ufficialmente annunciato dal PSG. Lo slovacco, però, potrebbe non essere il solo a salutare la difesa: rimane in bilico anche Stefan de Vrij, pure lui in scadenza a fine mese.

A centrocampo, poi, il nodo principale continuerà – a lungo – a riguardare Marcelo Brozovic. Il croato, non più indispensabile nell’economica di gioco di Inzaghi, potrebbe essere sacrificato per fare cassa nell’ottica di diverse entrate.

L’Inter ‘chiama’ Lotito: ecco il rinforzo per Inzaghi

E proprio riguardo agli acquisti che l’Inter già dalle prossime settimane proverà a portare avanti, uno potrebbe arrivare direttamente dalla Capitale. I radar dei dirigenti nerazzurri sono pronti ad assecondare una particolare richiesta di Simone Inzaghi.

Proprio l’allenatore emiliano, confermatissimo dall’ad Marotta, vuole plasmare l’Inter a sua immagine e somiglianza e dopo gli arrivi di Correa e Acerbi dalla ‘sua’ Lazio, avrebbe chiesto uno sforzo alla dirigenza per l’ennesimo rinforzo dalla Capitale.

Si tratta di Manuel Lazzari, laterale destro già accostato l’anno scorso ai colori nerazzurri e che con il club di Lotito è in scadenza nel 2027. Ancora non è chiara la possibile formula dell’affare ma sembra palese come l’Inter voglia tentare di fare felice l’allenatore piacentino, andando a rimpolpare la corsia destra che – tra gli altri – potrebbe pure rischiare di perdere Dumfries.

Lazzari quest’anno è stato impiegato ben 37 volte da Maurizio Sarri, con 1 assist vincente all’attivo. A Milano ritroverebbe il tecnico che maggiormente l’ha fatto brillare e non è affatto detto che la volontà del calciatore, magari di ricongiungersi a Inzaghi, possa alla fine avere un peso decisivo nell’affare.