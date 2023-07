Jolanda strepitosa: il costume fatica a contenere tutto

Jolanda De Rienzo semplicemente strepitosa mentre si trova in una nota località campana: il costume non la contiene

Che Jolanda De Rienzo sia abituata ai complimenti questo è un dato certo, e ora che l’estate è entrata nel vivo questi non solo si moltiplicano, ma diventano ancora più espliciti. Conosciuta ormai da molti anni, la giornalista sa sempre come catturare l’attenzione.

Jolanda non ha mai nascosto la sua passione per il Napoli e per i colori azzurri e, ogniqualvolta viene invitata o intervistata in televisione, lei non ha timore di far di tutto pur di difendere l’amata piazza. E i tifosi azzurri non possono che essere contenti di avere una giornalista così bella e professionale a difendere i loro colori.

Oltre a essere attiva in televisione, la De Rienzo ha un grande seguito anche su Instagram – dove conta 356 mila seguaci – e sui social in generale grazie ai quali aggiorna costantemente i follower con le sue attività quotidiane. I suoi post, in effetti, hanno sempre raggiunto grandi numeri. E ora che è arrivata l’estate questi aumentano sempre di più.

Jolanda, che visione al mare: forme perfette

È innegabile dire che ci troviamo di fronte a una bellezza della natura, una di quelle che capitano raramente poiché Jolanda De Rienzo incarna alla perfezione l’archetipo della bellezza mediterranea. Occhi profondi, lato A abbondante e gambe sinuose: ha tutti i punti di forza e gli ammiratori della napoletana rimangono sempre stupefatti.

In questo momento si trova nella spiaggia di Miseno, un luogo non lontano dalla città di Napoli. Lì Jolanda ci ha tenuto a mostrarsi con un costume da paura che fatica a contenere le sue forme le quali paiono sposarsi alla perfezione con i colori del mare e della sabbia. In altre parole, non si può chiedere di meglio…

Lo scatto ha raggiunto numeri importanti e ha fatto impazzire il pubblico che l’ha riempita di complimenti e di like. Jolanda è abituata a tutto ciò ma gli fa sempre piacere ricevere apprezzamenti sinceri (di fatti molto spesso ringrazia i suoi followers di persona con un commento).

In attesa di andare a studiare il nuovo Napoli di Rudi Garcia, che tornerà all’opera in quel di Dimaro tra meno di una settimana, la De Rienzo si gode gli ultimi giorni di mare e di sole nel migliore dei modi.