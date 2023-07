Vuole essere ceduto: la Juventus fissa il prezzo

La società bianconera dovrà fare i conti con un calciomercato molto caldo. Giuntoli, in particolare, dovrà lavorare soprattutto alle uscite.

Il calciomercato italiano è cominciato ufficialmente solo da qualche giorno ma sono ormai settimane che si lavora incessantemente sul mercato. Le big nostrane puntano a migliorare la rosa, ma il mantra di tutte le big di serie A è prima cedere e solo poi investire. D’altronde l’operazione Tonali è chiara a tutti.

Solo con i soldi della cessione il Milan è pronto a scatenarsi sul mercato. Anche per la Juve è lo stesso: la società è stata chiara, ha fissato un budget ma in generale l’obiettivo è abbassare il monte ingaggi e mantenere comunque una rosa competitiva. Per questo anche è stato ingaggiato Cristiano Giuntoli, dirigente che ha mostrato il suo valore a Napoli. La rosa del club bianconero è ‘immensa’, ci sono fin troppi calciatori e bisognerà lavorare alle uscite.

Cuadrado e Di Maria già hanno detto addio mentre resteranno in bianconero Milik e Rabiot. Prima di investire la squadra di Allegri deve cedere e sono diversi i calciatori in uscita. Uno dei giocatori che vanta maggiore appeal è il fantasista sudamericano Soulè, lanciato in campo da Allegri. L’argentino ha trovato poco spazio e rischia il prossimo anno di trovarne sempre meno. Matias, classe 2003, vuole giocare di più e per questo motivo la Juve studia le possibili alternative per il suo futuro.

Juve, deciso il prezzo di Soulè

Nell’ultima stagione il calciatore bianconero ha collezionato 13 presenze e 1 gol in Serie A, anche se in davvero poche sfide il calciatore è partito dal primo minuto. La Juve vorrebbe mandare il calciatore in prestito, appunto per regalargli un maggiore minutaggio. Negli ultimi giorni si è parlato di Empoli (magari nell’operazione Parisi), ma non sono da escludere ipotesi come la cessione definitiva. La Juve vuole monetizzare e la cessione dell’argentino garantirebbe una plusvalenza completa. Ovviamente solo a condizioni molto favorevoli.

Soulè piace molto in Spagna e in Premier League, in tanti lo vedono come un possibile nuovo fenomeno del calcio mondiale e sono interessati al suo cartellino. La Juve cede il giocatore a titolo definitivo solo per 25 milioni di euro, una cifra comunque importante per un giocatore, che, in teoria, non avrebbe ancora dimostrato nulla. 25 milioni che sarebbero poi subito reinvestiti sul mercato, magari per rinforzare reparti come la difesa e il centrocampo. Tutta la dirigenza ha le idee chiare, Soulè può partire solo per una mega offerta.