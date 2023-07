Niang di nuovo in Serie A, la destinazione: è un colpaccio

In Italia si sta pensando con insistenza al ritorno dell’esterno d’attacco ex Milan e Torino M’Baye Niang: un club fa sul serio

Dopo cinque anni passati in giro per il mondo, M’Baye Niang può tornare in Italia. L’esterno d’attacco classe 1994 è in cerca di una nuova squadra e in Serie A starebbero pensando al suo acquisto.

Cresciuto nelle giovanili del Caen, in Francia, a fargli attraversare le Alpi ci pensò il Milan che pagò il suo cartellino qualcosa come 3 milioni di euro circa. Era il 2012 e con Massimiliano Allegri, c’era lui sulla panchina dei rossoneri, colleziona 20 presenze in campionato senza mai timbrare il cartellino.

L’anno seguente giocò meno al punto che durante il calciomercato invernale la società meneghina decise di mandarlo in prestito al Montpellier nel suo vecchio campionato. Lì riuscì a fare decisamente meglio, 4 goal in 19 partite di Ligue 1, al punto che la stagione successiva partì di nuovo con la prima squadra rossonera.

Ma anche in quel caso il decollo definitivo non arrivo e il Milan optò per altri nuovi prestiti, cedendolo così prima al Genoa e poi al Watford. Ma nessuno si convinse ad acquistare il suo cartellino, fino a quando non arrivò il Torino che si convinse a pagare il suo cartellino intorno ai 12 milioni di euro.

Vicino il ritorno in Italia di Niang: colpo a parametro zero.

Una sola stagione per il centrocampista francese con addosso la maglia granata prima di essere nuovamente ceduto in Francia, al Rennes, che rimborsò il Toro pagando il suo acquisto 15 milioni.

In patria fece bene per tre anni poi, nel febbraio del 2021, si traferirà fuori dall’Europa per tentare fortuna in Arabia. Esperienza durata pochi mesi prima di vederlo tornare in patria. Oggi Niang è senza squadra e, secondo L’Equipe, sulle sue tracce ci sarebbe la Salernitana.

Nelle ultime due stagioni, quelle successiva all’avventura in terra saudita, Niang ha fatto abbastanza bene da attaccante, può giocare al centro e sulle fasce, segnando e giocando con regolarità. Tuttavia, in questa stagione il suo Auxerre è retrocesso e questo ha spinto il senegalese di origini francesi a rescindere il proprio contratto. Niang a parametro zero può quindi rivelarsi una vera e propria occasione per diversi club.

In questo momento il club di mister Paulo Sousa sta valutando consapevole che la concorrenza non manca e sembra anche abbastanza agguerrita.

Secondo il quotidiano sportivo transalpino sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche gli spagnoli del Las Palmas e i turchi del Konyaspor, in questo momento il calciatore è in vacanza in attesa che i club facciano una mossa che lo convinca al trasferimento.