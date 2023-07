Niente rinnovo: ora può firmare con chi vuole

Il calciomercato è entrato definitivamente nel vivo, ma ci sono ancora dei calciatori svincolati che possono far gola a tutte le big

Negli ultimi anni sono sempre di più i calciatori che arrivano in scadenza di contratto per poi scegliere una nuova sistemazione con contratti più remunerativi.

Dopo il 30 giugno sono molti i calciatori svincolati che possono accasarsi in un nuovo club a costo zero, cercando soluzioni maggiormente remunerative per la loro carriera. La nuova stagione sta per cominciare con i ritiri delle squadre che stanno prendendo pian piano il via. Club pronti a ritrovarsi per arrivare pronti in vista dei campionati che avranno lo start tra circa un mese, ma ci sono ancora dei calciatori che non hanno trovato una sistemazione.

Calciomercato, un campione è svincolato: può firmare con chiunque

David De Gea ha visto scadere il proprio contratto con il Manchester United con il portiere spagnolo che ora è libero di firmare con un’altra società. Terminata l’avventura in Inghilterra è alla ricerca di una nuova avventura.

Dopo 12 anni si chiude ufficialmente l’avventura di De Gea con la maglia del Manchester United, squadra della quale ormai era diventato un simbolo. Nonostante per diversi anni si sia parlato di un suo possibile addio ai Red Devils, il giocatore è rimasto allo United a lungo sin da quando fu Alex Ferguson a portarlo in Premier League. Il giocatore chiude la sua avventura con un solo campionato vinto in questi anni anche se non sono mancati i successi come l’Europa League, due coppe di Lega ed una FA Cup.

Al suo posto è in arrivo Onana con il Manchester United che ha deciso di investire circa 50 milioni di euro per il portiere dell’Inter che raggiungerà così di nuovo ten Hag, avuto già durante la sua avventura all’Ajax. Una plusvalenza monstre per i nerazzurri che avevano acquistato l’estremo difensore appena un anno fa a costo zero dopo la scadenza di contratto con i lancieri.

Nato a Madrid il 7 novembre del 1990, il portiere è prossimo dal compiere 33 anni, un’età in cui un estremo difensore può ancora dare il meglio di se stesso. Sono molte le squadre che stanno pensando allo spagnolo per sistemare la propria porta e non è da escludere che un pensiero lo abbia fatto proprio l’Inter.

I costi relativi al suo contratto però rendono difficile l’operazione per il club meneghino che ha già investito molto durante questa sessione di calciomercato. Per De Gea non è da escludere che possano arrivare le sirene arabe, pronte a ricoprirlo d’oro come accaduto con moltissimi calciatori in questa prima parte d’estate.