Serie A: colpo d’Ambrosio, trattativa lampo per l’ex Inter

Danilo D’Ambrosio, dopo aver lasciato la squadra del suo cuore e quella in cui ha militato per più anni, si sta guardando attorno. Adesso una squadra di Serie A fa sul serio per lui ed intende impostare una trattativa lampo per regalare al tecnico un giocatore di sicura affidabilità ed esperto.

Sono stati nove anni e mezzo indimenticabili per Danilo D’Ambrosio quelli trascorsi all’Inter, club che ha difeso con le unghie e con i denti. Anche andando oltre limiti di natura tecnica. E’ stato un elemento prezioso per tutti i tecnici che lo hanno avuto a disposizione, per la sua caparbietà e per la sua duttilità. Ha agito, infatti, indifferentemente da terzo di difesa o da quinto di centrocampo, trovando spesso dei gol pesanti e decisivi. Memorabile, in tal senso, la sua esultanza in cui imita l’uomo ragno. Adesso si sta preparando ad una nuova avventura in Serie A, dal momento che un club è pronto a chiudere l’operazione.

Serie A, arriva l’ex Inter

Un nome come quello di Danilo D’Ambrosio fa sempre comodo da avere in rosa. Per la sua disponibilità al sacrificio, la sua concentrazione in campo e per il suo rispetto dei ruoli. Svincolatosi il 30 giugno dall’Inter, sta attendendo la proposta giusta per dimostrare ancora una volta il suo livello.

Vorrebbe restare, ovviamente a determinate condizioni, in Serie A ed ora ci sta seriamente pensando il Genoa stando a quanto raccontato dal “Secolo XIX“. Il Grifone vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato e per questo lavora su più tavoli. E’ in dirittura d’arrivo la trattativa per il bomber della Nazionale italiana Mateo Retegui, che sarà acquistato dal Boca Juniors per 15 milioni circa. A questo colpo, vuole aggiungere poi la leadership che un profilo come l’ex Inter potrebbe portare in uno spogliatoio comunque giovane.

D’Ambrosio al Genoa

Essendo svincolato, la trattativa può essere condotta in poco tempo in porto, soprattutto tenendo conto che il progetto del Genoa è molto ambizioso e rappresenterebbe una sfida intrigante per D’Ambrosio. In tal senso nelle prossime ore potrebbero arrivare novità. Il difensore ha ricevuto proposte dagli Stati Uniti ma la sua priorità per il momento è quella di restare ancora nel calcio che conta per davvero.