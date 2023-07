L’acqua diventa rovente, Matilde Brandi lascia di sasso

Matilde Brandi ha lasciato di sasso tutti i suoi fan. L’acqua è diventata improvvisamente rovente dopo che si è immersa al suo interno

Matilde Brandi ha messo in mostra i suoi superpoteri per l’ennesima volta. Grazie all’ennesima foto pubblicata col corpo in bella vista, infatti, tutti i seguaci sono rimasti attoniti. L’acqua in cui si è immersa è quasi riuscita ad evaporare, e non di certo per chissà quale fenomeno sovrannaturale: il suo corpo meraviglioso è in grado di fare anche questo.

Parlando di lei dal punto di vista biografico, si tratta essenzialmente di una delle donne dal più bell’aspetto in circolazione. Attrice e ballerina classe 1969, ha avuto modo di esordire a livello professionale parecchio tempo fa. Più precisamente nel programma di “Buona Domenica”, all’incirca nei primi anni ’90. Poi è arrivato il teatro, che le ha dato ulteriori chance di dimostrare tutto il suo talento ad un pubblico dal palato molto più fino di quello televisivo. Che non per questo risulta più o meno importante ovviamente, ma semplicemente riguarda un target decisamente diverso.

Ha poi avuto modo di lavorare alla Rai con Adriano Celentano e tanti altri elementi di spicco. Insomma, il pubblico meno giovane se la ricorderà molto volentieri per via delle sue comparsate televisive e non. Ad oggi è single, ma nella sua vita ha avuto solamente due relazioni durature. Da una di queste due sono nate le sue due figlie Aurora e Sofia, alle quali ovviamente tiene molto. Nonostante la sua veneranda età vicino ai 60 anni è molto attiva sui social.

Le foto che pubblica sono una grande attrazione per tutti, ragion per cui i commenti che riceve sono sempre molto positivi. Non è un caso il fatto che questo la spinga a continuare su questa strada: i risultati parlano per lei.

Matilde Brandi strega tutti quanti

Grazie a questa foto Matilde Brandi ha stregato tutti quanti. Non ci è voluto chissà quanto per far cadere tutti ai suoi piedi, e infatti i risultati non hanno tardato ad arrivare. Pioggia di like e commenti come se non ci fosse un domani, per una donna che nonostante tutto è esteticamente avanti alle colleghe più giovani.

Si può vedere da questa posa come gli anni di comparsate televisive e teatrali le siano servite, e le stiano tornando utili anche sui social per giunta. Un corpo del genere non fa altro che renderla una sirena, immersa in acqua e sensuale come non mai.