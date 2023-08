Selfie allo specchio incandescente: Cecilia batte Belen

L’ultimo selfie in intimo di Cecilia Rodriguez ha scatenato i fan: secondo loro è anche più bella di sua sorella Belen.

Periodo di separazioni per Belen Rodriguez che dopo aver salutato Mediaset, in autunno non sarà più protagonista come prima, sembra aver anche deciso di dire nuovamente addio al suo vecchio amore Stefano De Martino. Si tratta di due situazioni piuttosto delicate nella vita della modella argentina che secondo qualche indiscrezioni sembrerebbe ormai pronta a cedere il passo a sua sorella Cecilia.

Stando ad alcuni rumors che sono iniziati a muoversi nei corridoi, questo potrebbe essere il momento perfetto per lasciare che sia Cecilia a prendersi la scena. Ci sono altre cose a cui Belen sembra dover dedicare le proprie energie. Dopo la brusca separazione da Mediaset la showgirl sembra aver deciso di prendersi una pausa se non addirittura di interrompere la sua storia con l’ex ballerino.

Per Fabrizio Corona non ci sono dubbi: la sua ex si sarebbe definitivamente stancata e avrebbe bisogno di nuove attenzioni. Per questo è recentemente stata immortalata in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, le foto hanno già fatto il giro del web e non solo. Una situazione che non ha lasciato indifferente sua sorella che, tra uno scatto in vacanza e l’altro, ha trovato il tempo di commentare la vicenda.

Fan scatenati: Cecilia è diventata più bella di Belen

Secondo lei Belen avrebbe fatto bene visto che è stata lei la prima ad essere tradita. Un’uscita che non ha fatto altro che alzare un nuovo polverone intorno alla vita della sorella. In attesa di capire come evolverà la storia sentimentale della showgirl, Cecilia continua a godersi la vita in compagnia del suo fidanzato Ignazio Moser mostrandosi sui social più sensuale che mai.

A 33 anni, ne ha sei in meno della sorella, Cecilia sembra aver raggiunto una maturità e una personalità tale da poter finalmente essere il personaggio del momento. Per alcuni è addirittura così attraente da aver superato la sua sorella maggiore, il divario sui social è ancora abbastanza significativo, ha la metà dei followers di Belen, ma da qui ai prossimi anni la forbice sembra destinata ad accorciarsi.

Nessuna competizione tra le due sorelle, è chiaro, entrambe avranno sempre il loro pubblico pronto a supportare, eppure la sensazione è che Cecilia sia finalmente pronta per un grande progetto. Ad oggi ha avuto ruoli importanti in televisione ma quasi sempre marginali, chissà se Mediaset o qualche altra azienda televisiva decideranno di puntare su di lei in pianta stabile. La risposta definitiva solo i prossimi giorni potranno darla.