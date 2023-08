Giuntoli è già a rischio: tutta colpa di Vlahovic-Lukaku

Cristiano Giuntoli è appena arrivato alla Juventus ma già deve fronteggiare le prime critiche per una delle trattative più controverse dell’attuale mercato

Lo scambio tra Vlahovic e Lukaku ancora non decolla, con Chelsea e Juve che stanno cercando di trovare un’intesa sui prezzi dei cartellini. Intanto i bianconeri hanno l’accordo sull’ingaggio triennale con l’ex bomber dell’Inter.

Lavorare al Napoli è un conto, ma farlo alla Juventus è completamente un altro discorso. Di questo se ne deve essere accorto immediatamente anche Cristiano Giuntoli che dopo poche settimane di lavoro è già finito sul banco degli imputati.

Il mercato dei bianconeri al momento non decolla, visto che l’unica operazione portata a termine per il momento è quella di Timothy Weah ( a segno nell’amichevole con il Real Madrid). Troppo poco per infiammare il cuore dei tifosi e accontentare le richieste di Allegri.

Dopo l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione non ci sono molti soldi in cassa, anzi, bisogna fare particolare attenzione al bilancio. Giuntoli deve vendere prima di comprare o provare ad imbastire dei clamorosi scambi.

Nasce così l’idea di portare a Torino Romelu Lukaku. L’allenatore non gradisce troppo Vlahovic e vorrebbe uno più esperto ed adatto al proprio gioco. L’ex bomber dell’Inter non si è fatto problemi a trovare un accordo con “La Vecchia Signora” e sposerebbe la causa nonostante i dissapori in campo nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

Scambio Lukaku-Vlahovic, arriva la bocciatura di Nando Orsi: “Non è un’operazione da Giuntoli”

Proprio visti i precedenti non c’è un grande ambiente ad attendere Lukaku a Torino. In realtà anche gli addetti ai lavori, oltre ai tifosi, non sono particolarmente favorevoli a questo tipo di operazione. Questione di età e caratteristiche tecniche. Vlahovic ha 7 anni in meno del collega e maggiori margini di crescita. Lasciarlo andare ora non sembrerebbe il massimo della programmazione.

Su questa lunghezza d’onda si è espresso anche Nando Orsi, ex portiere della Lazio e vice di Mancini all’Inter, attualmente commentatore tecnico in tv e opinionista a Radio Radio.

Secondo lui questo tipo di scambio potrebbe creare diversi problemi: “Se Giuntoli si presenta con l’acquisto di Lukaku ai tifosi della Juve potrebbe vedere subito incrinati i rapporti. Poi devo dire che per fare un’operazione del genere non c’era bisogno di uno come Giuntoli”.

Orsi poi conclude: “La Juve si metterebbe in una situazione che se non andasse bene diventerebbe rischiosa”. Insomma un matrimonio che “non s’ha da fare”.