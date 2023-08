Juve nel valzer degli esuberi: l’erede di Bonucci è uno scarto della big

La Juventus è pronta a rimpiazzare Leonardo Bonucci, ormai fuori dai piani di Allegri: esubero di lusso come sostituto

Mancano meno di quattro settimane alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e per la Juventus di Massimiliano Allegri è arrivato il momento di stringere i tempi.

Perchè l’intenzione dei vertici bianconeri, a maggior ragione con l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, è quella di riportare la squadra a competere ad alti livelli. E per farlo entro fine agosto servirà darsi da fare, con ancora diverse lacune da colmare nella rosa della ‘Vecchia Signora’. Andrà sicuramente sciolto il doppio nodo in attacco legato a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Ma è in difesa che la sorpresa più gradita ai tifosi bianconeri potrebbe ben presto diventare realtà. Un’uscita per una nuova entrata: da qui, il piano è già abbastanza chiaro.

E tra i big che potrebbero ancora salutare la Juventus vi è certamente Leonardo Bonucci. Il leader bianconero, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con la ‘Vecchia Signora’, è stato ufficialmente scaricato da Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese non ha intenzione di puntare ancora sul centrale di Viterbo che, a questo punto, sembrerebbe destinato a cambiare casacca già nell’attuale sessione di calciomercato.

Bonucci saluta: il sostituto è uno scarto di lusso

L’entourage del difensore campione d’Europa con l’Italia di Mancini sta lavorando senza sosta per garantire a Bonucci una squadra di alto livello, dopo le voci – stroncate sul nascere – riguardanti Lazio e Sampdoria in Serie A. Ma intanto il quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea quella che sembra l’intenzione ormai consolidata di rimpiazzare del 36enne capitolino.

Il portale iberico fa un nome che, se venisse confermato, sarebbe davvero clamoroso per la retroguardia del ‘Conte Max’. Perchè al fianco di Gleison Bremer e Gatti la Juventus starebbe pensando di collocare nientemeno che Harry Maguire. Il 30enne di Sheffield, a maggior ragione con l’avvento di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United, ha ormai chiuso il suo percorso con la maglia del club inglese. Dall’Old Trafford sono ben decisi a liberarsi del difensore arrivato per la cifra record di 87 milioni di euro nell’estate 2019. Da lì, le prestazioni del nazionale inglese sono state quasi sempre sottotono e non all’altezza del suo passato.

Adesso la Juventus parrebbe volenterosa di dare una nuova chance a Maguire, a caccia di un difensore dalla grande esperienza internazionale e che possa fungere da guida per le altre pedine a disposizione di Allegri. Nella sua ultima annata con i ‘Red Devils’, tra campionato e coppe, ha collezionato 31 presenze e 1593′ sul rettangolo verde.