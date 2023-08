Addio ufficiale alla Juve: va in Arabia anche lui

Ora il trasferimento è diventato realtà e la Juventus si vede costretta a dirgli addio: è andato in Arabia Saudita, c’è l’annuncio ufficiale

Prosegue la preparazione della Juventus targata Massimiliano Allegri in vista dell’inizio del campionato di Serie A. I bianconeri debutteranno domenica 20 agosto sul campo dell’Udinese, a partire dalle ore 20:45. Non sarebbe male, ovviamente, partire con il piede giusto, mettendo subito a referto tre punti abbastanza significativi.

L’obiettivo principale della ‘Vecchia Signora’ deve essere la conquista dello Scudetto. O quantomeno è imprescindibile che Adrien Rabiot e compagni rientrino fino alla fine nella lotta per il principale titolo nazionale. Questo perché la Juventus non prenderà parte ad alcuna competizione europea, di conseguenza potrà concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato.

Inoltre, Allegri ha a disposizione una rosa più che valida, che può ambire a risultati importanti. Starà al tecnico livornese trovare la quadra per far girare il gruppo nel migliore dei modi. Missione semplice da compiere? Tutt’altro, ragion per cui l’allenatore ex Milan spera che dal calciomercato possano giungere alla Continassa altri rinforzi. Finora l’unico volto nuovo è quello di Timothy Weah, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Juan Cuadrado.

Il figlio d’arte statunitense si è presentato bene nelle amichevoli di precampionato e dà la sensazione di poter sorprendere in positivo all’interno del rettangolo verde di gioco. Soffermandoci, invece, sul reparto offensivo, nelle ultime ore pare essersi complicato l’approdo di Romelu Lukaku in quel di Torino. Il Chelsea, infatti, non sarebbe favorevole all’ipotesi relativa allo scambio con Dusan Vlahovic.

Innanzitutto perché il profilo del bomber serbo non scalda particolarmente, poi si registra non poca distanza circa il conguaglio economico che i ‘Blues’ dovrebbero garantire alla Juventus. Per adesso l’affare è fermo, con il club londinese che spera ancora in una partenza di Big Rom direzione Arabia Saudita. Non è comunque da escludere totalmente che il Chelsea torni sui suoi passi nelle settimane a venire.

Bye bye Juve: ufficiale il trasferimento in Arabia Saudita

Nel frattempo, è giunto un annuncio ufficiale che taglia fuori definitivamente la Juventus. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Franck Kessie, ormai ex centrocampista del Barcellona. I bianconeri avrebbero aggiunto molto volentieri alla propria rosa la mezz’ala ivoriana.

Era uno degli obiettivi principali per potenziare la mediana di Allegri, però alla fine l’ex Milan ha scelto di lasciare l’Europa e volare in Arabia Saudita. Kessie è un nuovo giocatore dell’Al-Ahli: il classe ’96 (26 anni compiuti lo scorso 19 dicembre) ha accettato l’offerta del club saudita, ossia un triennale da 20 milioni di euro netti a stagione. Cifre letteralmente da capogiro.

Al Barcellona, invece, 12,5 milioni di euro. L’ivoriano, dunque, si aggiunge alla lista degli acquisti dell’Al-Ahli, in cui troviamo nomi del calibro di Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Roberto Firmino ed Edouard Mendy. Niente Juventus, Kessie ora è pronto ad iniziare una nuova avventura nella Saudi Professional League.