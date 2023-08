Wanda Nara: arriva la decisione sulla malattia

La malattia di Wanda Nara tiene in grandissima apprensione tutti i fan della showgirl argentina: le ultime notizie sul suo stato di salute

I tantissimi fan di Wanda Nara sperano sempre di ricevere notizie confortanti sullo stato di salute della showgirl argentina, colpita da una malattia non ancora precisata. La moglie di Mauro Icardi si è sottoposta nelle scorse settimane ad alcune analisi che hanno fatto emergere dei valori alterati. Per questo i medici hanno ritenuto opportuno fare degli approfondimenti che hanno fornito un quadro chiaro sulla patologia che ha colpito la modella sudamericana.

Un momento certamente non facile per Wanda Nara, che ha dovuto fare i conti anche con le tante voci circolate sul web e arrivate alle orecchie dei suoi figli. Una di queste, infatti, riportava che la moglie dell’ex bomber nerazzurro è affetta da leucemia. Finora non sono ancora arrivate conferme sulla patologia, anche se il clamore e l’enorme affetto mostrato dai suoi familiari e dai fan lascia intendere che si tratti di qualcosa di serio.

Dopo aver trascorso qualche giorno in Turchia, dove ha ricevuto anche l’abbraccio dei tifosi del Galatasaray che hanno voluto dedicarle alcuni striscioni molto toccanti, Wanda Nara è pronta a cominciare le cure in Argentina. La conduttrice di Master Chef ha infatti deciso di svolgere la sua terapia nel suo Paese natale.

Wanda Nara si curerà in Argentina: scelta la struttura

Assieme a Mauro Icardi la modella ha concordato di tornare spesso in Argentina per sottoporsi ai trattamenti medici. Wanda Nara ha optato per l’ospedale Fundaleu di Buenos Aires, uno dei più importanti centri ematologici del Paese sudamericano. La struttura sanitaria è molto famosa per l’ottimo livello delle cure che riesce a garantire ai pazienti e anche per il prestigio della propria equipe medica.

Nel frattempo Mauro Icardi proseguirà la sua avventura con il Galatasaray, probabilmente convinto dalla stessa Wanda Nara. In un primo momento, infatti, l’ex Inter aveva deciso di trasferirsi in Argentina assieme a sua moglie e magari arrivare anche ad appendere le scarpe al chiodo pur di stare al fianco della sua compagna in un momento così delicato.

Icardi, dopo aver vinto il titolo lo scorso anno con lo storico club di Istanbul, è pronto a debuttare anche in questa nuova stagione. Sabato sera è in programma la prima di campionato del suo Galatasaray, che esordirà sul campo del Kayserispor.