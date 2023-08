Serie A: niente Napoli, Koopmeiners dice sì ad un’altra big

Koopmeiners è pronto a dire sì ad una big in questo calciomercato. Il Napoli è più lontano e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni della sessione estiva.

Il futuro di Koopmeiners è assolutamente da scrivere. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Napoli, ma ora la situazione potrebbe cambiare e non ci resta che aspettare le prossime settimane per aver un quadro molto più chiaro della situazione.

Ma una big di Serie A è pronta ad approfittare in questi giorni di calciomercato dell’affare Koopmeiners per cercare di piazzare un colpo importante e consentire al tecnico di avere una rosa di livello.

Calciomercato: addio Napoli, ecco con chi firma Koopmeiners

Il futuro di Koopmeiners è assolutamente tutto da scrivere. Il centrocampista non sembra essere intenzionato a continuare con l’Atalanta e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione e capire se sposare o no il progetto. Si tratta di una situazione che si evolverà nei prossimi giorni e non ci resta a questo punto che aspettare un po’ di tempo per riuscire a individuare il destino del calciatore.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è ormai saltato l’affare Samardzic e l’Inter potrebbe tornare nuovamente con forza su Koopmeiners utilizzando ancora una volta la carta Fabbian. Vedremo se questa opportunità di calciomercato diventerà realtà oppure ci sarà un passo indietro in questa vicenda. Stiamo di un calciatore che potrebbe fare davvero bene con i nerazzurri e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni.

L’olandese è pronto a sposare un nuovo progetto e per questo motivo l’Inter rappresenta una opportunità importante e vedremo se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. Si tratta di un qualcosa che scopriremo meglio nelle prossime settimane.

Mercato: l’Inter ritorna su Koopmeiners?

L’Inter è pronta a ritornare con forza su Koopmeiners in questo calciomercato. Il calciatore è ormai in rotta con l’Atalanta e i nerazzurri sono pronti a sfruttare l’occasione per sbaragliare la concorrenza del Napoli. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e per questo motivo ben presto ci saranno delle novità molto importanti sul futuro di uno centrocampisti che hanno fatto molto bene la scorsa stagione nel nostro campionato.