Mercato Inter, colpo ad effetto dal Liverpool: accontentato Inzaghi

Mercato Inter, arriva il grande colpo ad effetto a chiudere questa sessione. L’affare è in discesa con il Liverpool e per Simone Inzaghi arriva uno dei pupilli principali di Jurgen Klopp. E si tratta di un profilo in grado davvero di far fare il salto di qualità a questa squadra.

La stagione scorsa da parte dell’Inter è stata davvero di difficile lettura ed interpretazione. Se è vero come è vero che in ambito europeo, leggasi UEFA Champions League, sono stati raggiunti risultati straordinari come la finale contro il Manchester City persa solo per il guizzo di Rodri, è altrettanto vero che in patria ha faticato. In tal senso l’obiettivo per la prossima stagione non può non essere quello di lottare in primis per lo Scudetto. Ed in tal senso arriva un colpo direttamente dal Liverpool di Jurgen Klopp capace davvero di alzare l’asticella, come si suol dire in questi casi.

Mercato Inter, colpo dal Liverpool

Come detto, l’Inter nella prossima stagione avrà su di sé gli occhi di tutti gli addetti ai lavori ed anche una quantità enorme di pressione. L’anno scorso non è mai realmente stato in lotta con il Napoli per lo Scudetto ed in questa stagione bisogna decisamente alzare l’asticella, come si suol dire. Ed il nuovo grande obiettivo va proprio in questa direzione.

Stando a quanto raccontato da “Rompipallone.it“, infatti, Beppe Marotta sarebbe seriamente interessato a Thiago Alcantara del Liverpool. C’è già stato un sondaggio, con Simone Inzaghi che lo avrebbe indicato come uno dei profili ideali per completare la mediana. Ancor di più ora che è sfumato Samardzic. Si tratta di un obiettivo molto concreto e la strada viene resa in discesa dalla situazione contrattuale. Il giocatore, infatti, è in scadenza nel 2024 ed è ormai non più così centrale nel progetto di Jurgen Klopp. E’ stato, infatti, molto penalizzato dai tanti infortuni negli ultimi anni.

Thiago Alcantara all’Inter, colpo ad effetto

Il giocatore è molto stuzzicato da questa soluzione, ancor di più se si tiene conto dell’appeal internazionale che negli ultimi anni ha conquistato l’Inter. E’ un classe 1991 e, di conseguenza, pur non essendo più giovanissimo, ha ancora tanto da dare. Ancor di più se si tiene conto che può agire in maniera eccellente anche da regista, ruolo che può fargli guadagnare qualche anno.