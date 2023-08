Clamoroso, l’ex Roma non usa mezzi termini: “Il suo addio fa contenti tutti”

Parole dure da parte dell’ex Roma all’indomani dell’addio di un grande protagonista: lo sfogo sorprende i tifosi del top club.

Grazie e arrivederci. Un saluto lapidario che a volte più significare tutto e il contrario di tutto. Può nascondere vera gratitudine, rancore, frustrazione, rabbia, delusione, amore. Le sfumature di un addio possono essere varie, specialmente se consumato così, in fretta e furia, quasi improvvisamente, nonostante fosse da tempo prevedibile.

Si spiega così un duro sfogo arrivato, all’indomani della separazione, da parte di un grande protagonista del mondo del calcio, un ex Roma mai dimenticato, che non ha speso parole al miele per il suo ex ‘pupillo’, e anzi lo ha liquidato con una frase che ha lasciato tutti i tifosi a bocca aperta.

Non c’è spazio per i sentimenti, e nemmeno per la gratitudine. Specialmente se l’addio è avvenuto, come nel caso di Neymar, al termine di un periodo non proprio felice, e grazie a un’offerta davvero mostruosa, in tutti i sensi, pervenuta da uno dei più ricchi club al mondo, in questo caso l’Al-Hilal.

A Parigi molti lo hanno amato, ma in pochi sentiranno davvero la mancanza del brasiliano. Di certo, non la proverà nella maniera più assoluta il suo allenatore per poche settimane, l’hombre vertical per eccellenza, Luis Enrique. L’ex Roma ha infatti salutato l’ex fuoriclasse del PSG con parole dure che fanno comprendere chiaramente come l’addio fosse qualcosa di necessario per il bene di tutti. Compreso il suo stesso progetto tecnico.

Luis Enrique saluta Neymar: le parole dure dell’ex allenatore della Roma

Che l’ex ct spagnolo sia un personaggio particolare nel mondo del calcio se n’erano accorti tutti. Allenatore dalle idee visionarie, per certi versi, ma anche dal carattere spigoloso, non si è mai tirato indietro davanti alle sfide della sua professione. E d’altronde, per chi ha vissuto esperienze davvero traumatiche nel privato, cosa potrà mai essere avere a che fare con i protagonisti del pallone, personaggi spesso incapaci di comprendere quali siano i veri problemi della vita?

La cessione di Neymar, per quanto arrivata a pochi giorni dall’inizio del campionato francese, non lo ha quindi scalfito in alcun modo. Il brasiliano era da tempo ai margini del club e il suo addio era stato messo in programma da tutti, anche dallo stesso tecnico, che ha anzi salutato l’ex fuoriclasse del Barcellona con parole non certo tenere.

“Il suo addio ha fatto contenti tutti“, ha dichiarato senza mezzi termini l’allenatore nella conferenza stampa di vigilia della seconda gara del campionato francese, poi pareggiata per 1-1 dal suo PSG a Tolosa. Per pura forma il tecnico ha comunque ringraziato O’Ney per il comportamento avuto da quando lui è arrivato a Parigi, e gli ha augurato il meglio per la sua carriera. Ma la verità è che anche lui non vedeva l’ora di liberarsene.

Come molti, se non tutti, in quel di Parigi, considerando come l’addio del brasiliano sia coinciso (solo per caso?) con il reintegro in rosa di Mbappé, l’unico vero fuoriclasse di cui in Francia nessuno vorrebbe mai fare a meno. L’unico vero campione che, se avesse accettato l’offerta monstre dei sauditi, avrebbe lasciato un vuoto enorme da colmare nella rosa del PSG. E probabilmente nel cuore caldo di molti tifosi transalpini, oltre che dello stesso Luis Enrique.