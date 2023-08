Irina da bollino rosso, la Shayk è mozzafiato

La modella russa sempre più da bollino rosso: Irina Shayk è semplicemente sublime, fan in visibilio

Irina Shayk, supermodella russa classe 1986, non ha rivali nonostante sia vicina ai quarant’anni. Su questo non ci sono dubbi tant’è che anche le “rivali” della russa ne sono a conoscenza.

Come tante altre sue colleghe, anche Irina usa i social per valorizzare la propria immagine e per ingigantire il proprio personal brand. Tramite foto e stories riesce sempre a mettere in bella mostra il proprio colpo sublime dimostrando che l’età non incide affatto sulla bellezza di una donna, anzi si può dire che negli ultimi dieci anni la russa sia diventata ancora più speciale.

Su Instagram, dove conta più di 22 milioni di seguaci, domina incontrastata e ogniqualvolta pubblica una foto raccoglie numeri e consensi da record. Non esistono rivali in breve che possano intralciare il suo cammino virtuale.

Quanto all’aspetto sentimentale, nota è stata la sua relazione con Cristiano Ronaldo con il quale ha trascorso momenti importanti prima che il campione portoghese decidesse di intraprendere una relazione con l’altrettanto bellissima Georgina Rodriguez.

Negli anni tuttavia Irina non si è fatta mancare niente: come è noto ha intrapreso una relazione con l’attore Bradley Cooper con il quale ha avuto la sua prima figlia. Una relazione molto importante e terminata da non molto che è stata tuttavia già dimenticata: infatti si vocifera che la supermodella stia ora insieme a un campione del football americano come Tom Brady.

Irina Shayk, la supermodella è da bollino rosso

Tralasciando gli aspetti sentimentali, la supermodella russa ha approfittato della caldissima estate per trascorrere non solo qualche giornata di relax, ma anche per compiere spettacolari set fotografici. Non si può usare un altro termine se non spettacolare: infatti Irina rimane una delle modelle che più delle altre riesce a primeggiare quando ha puntata verso di sé l’obiettivo del fotografo.

Lo ha mostrato recentemente durante un set fotografico ambientato sugli scogli di una bellissima spiaggia. Ebbene in quel contesto naturalistico, la trentasettenne russa si è letteralmente scatenata mostrandosi senza veli e con delle semplicissime scarpe sportive.

Irina come al solito appare a suo agio nei pressi del mare e i fans non possono che esserne soddisfatti: sotto il contenuto che ha ottenuto 368mila like si sono letteralmente scatenati a suon di complimenti e di riferimenti all’ex Ronaldo.