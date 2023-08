Sabrina Salerno esplosiva: fan in visibilio

La splendida showgirl fa impazzire i fan dopo l’ultimo post su Instagram: Sabrina Salerno da urlo, mai così bollente

Ne è passata di acqua sotto i ponti e nonostante il mondo dello spettacolo lasci dietro di sè diversi personaggi nati durante il corso degli anni, chi proprio non vuole scendere dalla cresta dell’onda è la magnifica Sabrina Salerno. Una delle più importanti icone degli anni ’80 e ’90, la Salerno è ancora oggi una delle donne più amate dagli italiani.

Bellezza e sensualità disarmanti, la Salerno è stata una cantante di successo ma anche un’attrice. La sua hit ‘Boys’ ha ancora oggi un successo pazzesco, una hit senza tempo. Nasce a Genova il 15 marzo 1968 ed il successo come cantautrice è, ovviamente, andato diminuendo nel corso degli anni: nonostante ciò i concerti per i suoi fan più fedeli, tanto in Italia quanto all’estero, sono ancora all’ordine del giorno e riscuotono consensi sempre positivi.

La 55enne ligure ha recitato in diversi film, perlopiù commedie: indimenticabile la sua performance in ‘Fratelli d’Italia‘ nel 1989, al fianco del comico Gerry Calà. Il suo successo si è spostato, ben presto, anche su Instagram: ben 1,3 milioni di seguaci che letteralmente la adorano. La vita privata di Sabrina Salerno non è stata poi così movimentata, soprattutto dal punto di vista amoroso.

Sabrina Salerno, che spettacolo: fan in delirio

È stata sposata in due occasioni e dal secondo matrimonio è nato, nel 2004, suo figlio Luca Maria Monti a cui è legatissima. Sui social è una presenza fissa e con le sue foto ammalia proprio tutti: ogni centimetro del suo corpo è oggetto di desiderio da parte dei milioni di fan che la seguono con grande passione ed attenzione. Le sue vacanze sono state nel mirino, visto che al mare ha dato il meglio di sè.

“Rigenerarsi“, scrive in didascalia la cantante di ‘Boys’ nel suo ultimo intervento che la vede ancora in vacanza ma con un panorama del tutto diverso rispetto al solito. Dal mare alla montagna, ciò che accomuna gli scatti della Salerno è ovviamente la sua innata bellezza. Sexy da morire, con una camicia aperta che lascia ampio spazio alla profonda scollatura che ha letteralmente mandato al manicomio i fan.

Sabrina ammicca all’obiettivo, con lo strettissimo top nero che mostra le esplosive curve che l’hanno resa negli anni uno dei sogni più bollenti di milioni di italiani. Un post che, in breve, ha fatto il pieno di likes e commenti diventando in poche ore virale. L’ennesimo successo di una delle donne – ancora oggi – tra le più amate del mondo dello spettacolo.