Sorpresa Verratti, trovata la nuova destinazione

Una volta completato il suo trasferimento, il centrocampista Marco Verratti ritroverà due sue vecchie conoscenze nel suo prossimo club

Marco Verratti sembra essere definitivamente pronto a lasciare Parigi. Dopo aver trascorso parecchi anni al top della forma, presentando inoltre un rendimento sempre al di sopra delle aspettative anno dopo anno, il centrocampista ex Pescara ha deciso di abbandonare l’Europa calcistica. Alla ricerca di una nuova esperienza, che possa permettergli di fare la conoscenza con un calcio diametralmente opposto a quello nostrano.

Sono tutti a conoscenza dell’enorme potere economico dell’Arabia Saudita, che nella finestra di mercato non ancora conclusa ha avuto modo di spendere quasi un miliardo di dollari in trasferimenti e ingaggi. Alcuni di questi anche particolarmente clamorosi. A partire dal trasferimento “last minute” di Gabri Veiga passando per il più recente Neymar. Un calciomercato mosso a suon di contratti faraonici e beni di lusso, quello arabo.

Meccanica che la stragrande maggioranza dei tifosi presente in circolazione non ha gradito, ma che molti calciatori invece sembrerebbero aver accettato di buon grado. Nel momento in cui ci si ritrova davanti a certe cifre, dire di “no” con estrema fermezza risulta assai difficile. La dedizione e il valore che si va a dare alla propria carriera dovrebbero essere dei valori sempre al primo posto, ma non è una condizione che il calcio moderno prevede di default.

Così, è giunto il momento che tutti i fan del calcio europeo salutino anche Verratti, uno dei pochi e autentici leader del centrocampo rimasti in circolazione. Tecnica, efficacia nel contrasto e visione di gioco sono sempre state le tre armi migliori di tutto il suo arsenale. E chissà che non possa ripetersi anche in un contesto totalmente ignoto. Nella nuova “Capitale”, inoltre, avrà modo di ritrovare due vecchie conoscenze.

Verratti ritrova due vecchi compagni: ecco chi

A quanto pare, durante il suo trasferimento Marco Verratti avrà modo di incontrare due sue vecchie conoscenze. La prossima squadra che lo accoglierà sarà probabilmente l’Al-Arabi, squadra qatariota che tra l’altro condivide la proprietà proprio con il Paris. Si tratterebbe dunque di uno scambio inter nos, cosa che nel calcio odierno avviene spesso e volentieri.

Ad aver sposato la causa emira ci sono anche Neymar e Diallo, due giocatori che hanno avuto modo di vestire la maglia parigina insieme al tuttofare italiano. Il club qatariota spera ovviamente che questa conoscenza possa rappresentare una corsia preferenziale.