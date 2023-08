Assegno da 25 milioni, se lo prende De Zerbi

De Zerbi pronto a strappare un grande talento alla Serie A: assegno da 25 milioni di euro, l’affare è possibile

Roberto De Zerbi continua a osservare con occhio attento la Serie A. E non potrebbe essere altrimenti. Per ogni allenatore italiano il nostro campionato rimane un punto di riferimento. Un giorno l’attuale manager del Brighton tornerà da noi, probabilmente per allenare una squadra di grande blasone.

Il suo presente e il suo futuro prossimo sono però ancora sulla panchina della squadra d’Albione, pronta a sorprendere in Premier e in Europa, grazie anche agli ultimi super colpi di mercato. Tra questi anche un protagonista del campionato italiano.

L’assegno è pronto, o quasi: 25 milioni, forse anche 30, per poterlo portare alla sua corte. Un’offerta importante per un giocatore che nell’ultimo anno è stato poco più di un comprimario nella sua attuale squadra.

Sulle qualità di Kristjan Asllani nessuno ha dubbi. L’albanese ex Empoli è senza ombra di dubbio uno dei centrocampisti giovani più interessanti della Serie A. Non a caso l’Inter se l’è assicurato lo scorso anno per 10 milioni di euro.

Il suo futuro resta però al momento ancora un’incognita in nerazzurro, ed è per questo che De Zerbi starebbe pensando di fiondarsi su di lui per completare la mediana del suo Brighton dei sogni.

Asllani, addio Inter? Il Brighton di De Zerbi ci prova

Al momento si tratta di nulla più di una suggestione. La cosa certa è che De Zerbi osserva la situazione di Asllani con grande interesse, considerando le qualità del giocatore, classe 2002 con già più di 40 presenze in Serie A e tante potenzialità ancora da scoprire.

Per ora è difficile che possa tentare un assalto. L’Inter non lo lascerà partire a poche ore dalla chiusura del mercato, nonostante anche in questa stagione abbia cominciato come ultima scelta nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

Dopo una stagione da 29 presenze in tutte le competizioni (molte non dal primo minuto, per un totale ampiamente inferiore ai 1000 minuti di utilizzo), Asllani continua a essere per l’Inter un gioiello da valorizzare, ma senza il pedigree per poter davvero essere utile nei momenti più importanti.

Non a caso, nelle prime due gare di campionato l’albanese non è sceso in campo nemmeno per un minuto. Dovesse questo trend continuare anche nei prossimi mesi, è molto probabile che l’ex Empoli e il suo entourage possano chiedere all’Inter una cessione, per non rischiare di vivere un’intera altra stagione di transizione.

E in quel caso è possibile che il Brighton possa diventare un’opzione molto concreta per Kristjan, magari già da gennaio. De Zerbi lo apprezza e la Premier resta un campionato impossibile da rifiutare, specialmente per un giovane calciatore. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma la situazione va monitorata. Come sempre sarà infatti il campo a decidere quale potrà essere il futuro di uno dei mediani di maggior talento del nostro campionato.