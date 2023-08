Calciomercato Juventus, chiusura totale: arriva subito a Torino

La Juventus punta sempre più in alto dopo annate da dimenticare. Ora il colpo da urlo con la chiusura dell’affare: ecco dove giocherà subito

Una strategia del tutto differente rispetto al passato. La Juventus continua a lavorare per colpi entusiasmanti in vista del futuro. Profili da urlo e dal sicuro avvenire da inserire subito nelle varie rose bianconera: ormai ci siamo, la chiusura sarà immediata.

Un momento decisivo per puntare sempre più in alto. La Juventus porrà le basi per il futuro assicurandosi i migliori giovani talenti in circolazione. Una prospettiva diversa rispetto al passato come si sta assistendo anche in Prima squadra sotto la gestione Allegri. Tanti giocatori sono stati aggregati per affrontare la Serie A, mentre altri sono andati via in prestito per vivere un’esperienza formativa in massima serie come Kajo Jorge e Soule, che vestiranno la maglia del Frosinone per i prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, affare fatto: vestirà subito la maglia bianconera

Un progetto per il futuro in casa bianconera. L’arrivo del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha cambiato le carte in tavola ponendo basi solide in vista degli anni a venire. Idee entusiasmanti con colpi a sorpresa sorprendendo così la folta concorrenza anche a livello giovanile.

Come svelato in anteprima dall’esperto mondiale di calciomercato, Fabrizio Romano, la Juventus sta già lavorando in ottica futura per prelevare i migliori talenti in circolazione. Contatti costanti con la trattativa avanzata per chiudere l’operazione per il giovane classe 2007, Patryk Mazur, centrocampista dell’Under 17 della Nazionale polacca.

Un giocatore dal futuro roseo visto che ha esordito in Prima squadra con lo Stal Rzeszów giocando 17 minuti in Fortuna 1. Liga contro l’Arka Gdynia. Ha messo a segno anche un gol con la Polonia Under 17 nella vittoria contro il Galles. La Juventus vorrebbe chiudere l’affare per rinforzare il proprio settore giovanile aggregandolo subito alla Primavera bianconera. Un momento decisivo per pensare a colpi per il futuro dopo i vari problemi societari della scorsa stagione. Giuntoli pensa ad innesti di qualità per togliere definitivamente i rami secchi all’interno delle varie rose a partire dal valido settore giovanile bianconero.

Una voglia immensa di tornare alla ribalta progettando nel dettaglio gli anni futuri: un motivo in più per rivoluzionare ancor di più le idee della società bianconera abituata ad investire tanti milioni, che sono andati via via sperperati. Una rivoluzione totale in vista del futuro con profili da monitorare costantamente in giro per l’Europa: affare fatto, si trasferirà subito a Torino.