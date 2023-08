Di nuovo Juve-Fiorentina: prestito con diritto

Torna di nuovo caldo l’asse Juventus-Fiorentina: prestito con diritto di riscatto. Ecco tutti i particolari

Dopo l’esordio boom (4-1 in casa del neopromosso Genoa) la Fiorentina non è andata oltre il 2-2, al ‘Franchi’, contro il Lecce, con i salentini che così danno continuità alla vittoria a domicilio contro la Lazio.

Un pari che è l’esito di un match double face, con i viola di Vincenzo Italiano che hanno dominato nella prima parte, portandosi sul 2-0 per effetto delle reti di Nico Gonzales e di Alfred Duncan, per poi farsi riprendere nella seconda frazione di gioco, con il giallorosso Nikola Krstovic che ha completato la rimonta al 76′.

Match, per unanime parere dei cronisti e addetti ai lavori, cha avuto il suo ‘turning point’, il suo punto di svolta nella mossa del tecnico dei salentini, Roberto D’Aversa, la marcatura a uomo su Arthur, faro del gioco dei viola e dominatore del centrocampo. Non a caso, il 2-2 definitivo è arrivato pochi minuti dopo l’uscita dal campo dell’ex Barcellona e Liverpool.

Di nuovo Juve-Fiorentina: Miretti prestito con diritto ai viola

Il brasiliano è in prestito ai viola dalla Juventus che concorre al pagamento del suo lauto stipendio. Operazione di mercato lungo l’asse Torino-Firenze che (al momento) sta pagando i suoi dividendi tanto che la ‘Vecchia Signora’ e la Fiorentina sul filo di lana dell’attuale sessione di calciomercato potrebbero concedere il bis.

Dunque, si profila un altro affare sulla falsariga di quello per ‘Arthur’ tra i bianconeri e i viola, acerrimi rivali in campo ma ottimi partner in sede di calciomercato.

Del resto, l’andamento del match contro i salentini, con la luce che per i viola si è spenta con l’uscita dal campo di Arthur, ha fatto scattare un campanello d’allarme. Occorre un rinforzo in mezzo al campo, un valido sostituto del brasiliano a cui sono bastati due match per prendere in mano le redini del centrocampo viola.

Ebbene, in tal senso la Fiorentina guarda ancora in casa Juventus visto che il suo oggetto del desiderio risponde al nome di Fabio Miretti, fiore all’occhiello della nouvelle vague bianconera.

Il giovane centrocampista, dunque, potrebbe imitare il brasiliano trasferendosi all’ultimo minuto alla corte di Vincenzo Italiano. Occhio, però! I viola optano per un prestito con diritto di riscatto mentre la ‘Vecchia Signora’ lascerebbe andare via Miretti solo a titolo definitivo e per non meno di 2o milioni di euro.

Ultimi giorni di mercato, quindi, caldissimi per la Fiorentina e la Juventus, così ‘lontane’ sul rettangolo verde e così ‘vicine’ sul mercato.

