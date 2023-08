Michela Persico regina dell’estate: lady Rugani fa impazzire i fan, costume da capogiro

Lady Rugani non vuole proprio smettere di impressionare i suoi fans: in costume fa impazzire tutti!

L’estate è agli sgoccioli, quelle giornate caratterizzate da altissime temperature stanno ora per essere sostituite da altre più fredde. Quindi a breve diremo addio alle giornate di mare o di piscina, alle scampagnate in montagna e a tutte quelle attività affini alla bella stagione.

Tuttavia, c’è chi proprio non ne vuole sapere di abbandonare costume e occhiali da sole per mettersi di nuovo giacche pesanti e sciarpe invernali.

Una di queste è sicuramente Michela Persico che in queste ultime battute di agosto si sta godendo le fasi conclusive dell’estate. Un momento poco piacevole per lei che adora la bella stagione, ma alla fine fa parte della vita dire addio a una stagione per lasciare spazio alla successiva.

Lady Rugani, che tra le altre cose ha assistito al primo match in casa della Juventus contro il Bologna nel quale il marito non è sceso in campo, ne ha approfittato per indossare l’ultima volta il proprio amato costume. E come sempre sui social si è letteralmente scatenata mostrando il suo fisico da modella.

Lady Rugani: in bikini stupisce tutti

Su Instagram la moglie del centrale difensivo bianconero è una delle più seguite in assoluto avendo ormai quasi 2 milioni di seguaci. E il motivo di un tale successo si spiega semplicemente guardando la giornalista sportiva e conduttrice televisiva: Michela ha un fisico perfetto, occhi chiari e profondi e un lato A semplicemente incredibile.

C’è poco da dire o aggiungere, soprattutto quando sfoggia i suoi amati costumi che diciamo non lasciano molto spazio all’immaginazione. Protagoniste assolute sono anche le sue lunghe gambe che sui social sono da sempre oggetti di commenti dei suoi seguaci.

Come detto, la moglie di Rugani ne ha approfittato recentemente per andare in spiaggia e godersi le ultime fasi dell’estate di quest’anno. Su Instagram ha pubblicato le foto di rito raccogliendo come al solito un grande successo: negli ultimi scatti datati 27 agosto, quindi un paio di giorni fa, la modella di Torino si è mostrata in un bikini totalmente bianco e che difficilmente è riuscito a contenere le sue forme perfette. E così il tenore dei commenti si è concentrato soprattutto su di esse: c’è chi le esalta e poi ci sono i cosiddetti haters che tirano in ballo la questione della chirurgia plastica.

Comunque, al netto delle critiche, Michela Persico rimane una delle donne più belle in circolazione e i suoi numeri social ne sono la dimostrazione massima.