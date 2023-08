Calciomercato: Kean resta in Serie A, è lui il nuovo bomber

Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus in queste ultime ore di calciomercato. E un club di Serie A è pronto ad assicurarsi il bomber italiano.

Moise Kean è ormai un separato in casa con la Juventus e per questo motivo nelle ultime ore della sessione estiva ci potrebbero essere delle novità molto importanti. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club bianconero è in attesa di una proposta per lasciar partire l’attaccante.

Ma non è da escludere che alla fine la Juventus possa decidere di far partire in prestito Kean per consentirgli di giocare con maggiore continuità. E, quindi, una squadra di Serie A potrebbe decidere di affondare il colpo nelle ultime ore di calciomercato.

Mercato: Kean in Serie A, ecco con chi firma

Nonostante l’impegno contro il Bologna, Kean non sembra più rientrare nei piani della Juventus e per questo motivo sono in corso le riflessioni per trovare la giusta soluzione. Bisogna dire che i bianconeri spingono per una cessione a titolo definitivo, ma per il momento nessuna ha deciso di affondare il colpo e, quindi, non è da escludere che alla fine si decida di darlo via in prestito per dare maggiore continuità al calciatore.

E il profilo di Kean potrebbe essere ideale per il Monza. I brianzoli in questo calciomercato sono alla ricerca di un attaccante e il giocatore della Juventus rappresenta sicuramente una buona chance soprattutto se il Milan non lascerà andare via Colombo e per questo motivo vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni e se alla fine ci sarà il via libera a questa opzione.

Si tratta, come detto in precedenza, di un affare molto importante sia per il Monza che per lo stesso calciatore, ma bisognerà capire se la Juventus aprirà al prestito. Senza questa formula, davvero complicato immaginare arrivare alla fumata bianca in questa trattativa.

Ultime Kean: il Monza ci pensa

Il profilo di Kean piace molto al Monza e potrebbe essere l’occasione di calciomercato importante da sfruttare soprattutto con un no del Milan per Colombo. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e la decisione finale spetterà anche alla Juventus, che dovrà decidere se dare il via libera oppure no al prestito. Un passaggio sicuramente fondamentale per capire se si arriverà alla fumata bianca in questa trattativa.