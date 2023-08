Elodie stavolta esagera: il top non la contiene

Elodie lascia ancora una volta i suoi fan a bocca aperta grazie alla sua incredibile sensualità. L’ultima foto su Instagram è da capogiro

Prosegue il suo momento magico, e ne sono tutti felicissimi. Elodie si è confermata la grande regina dell’estate musicale italiana, continuando una scia di grandi successi che ormai l’hanno consacrata come la popstar italiana numero 1. Ma non si può parlare di lei solo come una figura del mondo della musica, perché la cantante romana è ormai una vera e propria icona di stile e sensualità, riconosciuta da tutti e tutte. E la sua sicurezza traspare decisamente dalle foto che pubblica online.

Ne ha fatta di strada, la 33enne Elodie Di Patrizi, lanciata dal programma di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’, arrivando seconda nell’edizione del 2016. Già l’anno successivo la cantante originaria di Quartaccio strabiliava tutti al Festival di Sanremo con il brano ‘Tutta colpa mia’, consacrandosi come una star del pop nostrano. Da lì in avanti la sua carriera è stata tutta un’ascesa, con una pioggia di riconoscimenti e anche un vertiginoso aumento delle vendite.

Un successo confermato di recente dalla prestigiosa rivista ‘Forbes’, che l’ha inserita nel 2023 tra le 100 donne di maggiore successo in Italia. Il tutto nell’anno in cui Elodie ha anche vinto a sorpresa il David di Donatello per la miglior canzone originale, grazie a ‘Proiettili’, cantanto con Joan Thiele e presente nel film ‘Ti mangio il cuore’. Insomma, è indiscutibile che questo sia decisamente il suo momento, e la cantante romana appare più splendente e in forma che mai.

Elodie conquista anche l’Arena di Verona: look mozzafiato per la popstar

L’estate italiana è stata attraversata del ritmo della sua canzone ‘Pazza musica’, hit assoluta uscita a maggio e cantata assieme a Marco Mengoni. Si tratta dell’ottavo singolo estratto da ‘Ok. Respira’, il quarto album di studio di Elodie, pubblicato a febbraio e contenente brani come il già citato ‘Proiettili’ e ‘Due’, sentito all’ultimo Sanremo. E martedì sera, ‘Pazza musica’ è stata anche portata sul palco dell’Arena di Verona, in occasione dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2023.

L’ennesima certificazione del successo di Elodie, che per l’occasione è salita sul palco del prestigioso scenario veronese con un look sensuale e aggressivo. Pantaloni aderenti di pelle nera, sullo stesso stile e materiale del piccolo top all’altezza del seno, con l’aggiunta di un pellicciotto sulle braccia. La popstar si è confermata, come detto, icona di stile e moda oltre che di musica, e le foto della sua mise hanno conquistato i social, ricevendo i complimenti anche del collega Marco Mengoni.