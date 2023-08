Primo esonero choc: si riparte da Gattuso

Arriva il primo esonero shock della stagione. Il club è pronto a ripartire da Gennaro Gattuso, da tempo alla ricerca di una nuova esperienza in panchina

Ci sono stagioni che nascono sotto una brutta stella e col proseguire delle giornate le cose vanno sempre peggio. Devono averla pensata così anche i vertici societari di un glorioso club che è ancora inchiodato a quota zero punti e tante difficoltà. Per questo il primo esonero della stagione sembra essere ad un passo, e sarebbe scioccante. E per la successione ci sarebbe Gennaro Gattuso tra i candidati.

Nel dettaglio parliamo della situazione del Siviglia. Il club andaluso, plurivincitore di Europa League, ha collezionato 0 punti in 3 gare, ed è relegato all’ultimo posto della Liga. Una partenza da far drizzare i capelli e impallidire quella comunque altrettanto scioccante della scorsa stagione quando a lungo gli andalusi furono relegati in piena zona retrocessione. Poi la salvezza è arrivata senza problemi con un finale in crescendo, culminata con la vittoria dell’ennesima Europa League. Ma ora che si fa?

Primo esonero alle porte, il Siviglia riparte da Gattuso?

Dunque con queste premesse il destino di Mendilibar sembra essere segnato. In Spagna sono sicuri: il tecnico è ad un passo dall’esonero. Per la sua successione sono in valutazione vari profili. Tra questo ci sarebbe proprio Gennaro Gattuso, desideroso di rimettersi in pista dopo l’altrettanta deludente parentesi al Valencia. Il primo nome in lista è quello di Gallardo, che sembra essere in pole. Ma anche l’ex Napoli può dire la sua.

Gattuso ha vissuto l’ultima esperienza professionale non molto lontano da Siviglia, avendo allenato come detto il Valencia. Una brutta parentesi, anch’essa culminata con una squadra ai margini della zona retrocessione della scorsa Liga e terminata poi con la rescissione del contratto da parte dell’ex Milan. Adesso la voglia di rimettersi in sella è grande, e aspetta una nuova chiamata e un progetto che lo stimoli.

Nelle ultime ore diverse sono le panchine accostate a Gattuso, tra cui anche l’Everton, altro club blasonato in caduta libera in questo inizio di stagione in Premier League. Bisognerà vedere alla fine se l’ex tecnico del Napoli ripartirà davvero da una panchina all’estero o se preferirà aspettare una chiamata dalla serie A per fare ritorno in Italia.

