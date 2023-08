Tutto già deciso: non rinnovano col Milan, via a zero

Il Milan saluterà due giocatori della rosa targata mister Stefano Pioli: la decisione è stata presa, abbandoneranno la nave a parametro zero

Il Milan sta proseguendo la preparazione in vista del primo big match stagionale contro la Roma targata José Mourinho. In casa giallorossa c’è grande entusiasmo generato dall’acquisto di Romelu Lukaku, nonostante la falsa partenza in campionato. Big Rom potrebbe essere convocato per la sfida di venerdì 1° settembre e magari gli Special One gli concederà qualche minuto in campo.

Ad ogni modo, i rossoneri sono sicuramente molto più avanti dei capitolini al momento. Questo anche perché la società si è mossa con largo anticipo sul fronte calciomercato e Pioli ha avuto molto tempo a disposizione per preparare i nuovi acquisti. Finora l’impatto migliore è stato quello di Christian Pulisic, approdato alla corte del tecnico emiliano dal Chelsea.

L’esterno d’attacco statunitense di origini croate si è già distinto siglando ben due reti in due gare disputate. Insomma, ha già fatto intendere di essere un calciatore che può incidere parecchio sull’ecosistema rossonero. Sembra alquanto improbabile adesso che il ‘Diavolo’ possa uscire sconfitto dalle mura dello Stadio Olimpico, anche perché appare complicato un impiego di Paulo Dybala dall’inizio del match.

La compagine lombarda, però, non deve sottovalutare la spinta dei tifosi romanisti, sempre pronti a sostenere il gruppo di Mourinho nella buona e nella cattiva sorte. Parallelamente, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani continua a lavorare al fine di regalare a Pioli un ultimo rinforzo. La ciliegina sulla torta, per chiudere nel migliore dei modi una campagna acquisti a dir poco sontuosa.

Il riferimento è a Mehdi Taremi, attaccante di proprietà del Porto. Il Milan non è disposto ad accontentare la richiesta del club portoghese e spera che i lusitani abbassino il prezzo in questo rush finale di mercato, poiché rischiano di perdere a zero il loro bomber. Nel mondo rossonero, inoltre, si ragione pure sugli addii in ottica futura.

Calciomercato Milan, due addii a zero nel 2024: decisione presa

Entrando più nello specifico, Simon Kjaer e Mattia Caldara sono destinati ad abbandonare la nave rossonera. La loro separazione dal club di Via Aldo Rossi, però, non accadrà a breve. Entrambi presentano un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 e con ogni probabilità non prolungheranno i rispettivi accordi scritti.

Stefano Pioli ha le idee chiare. La coppia titolare dei centrali di difesa è quella composta da Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Kalulu è la prima riserva, molto utile dato che può agire anche sulla fascia all’occorrenza. Kjaer il prossimo 26 marzo raggiungerà la soglia dei 35 anni: resta un elemento di spessore soprattutto a livello di spogliatoio, ma in campo il club rossonero preferisce puntare perlopiù su giocatori giovani.

Caldara, invece, non ha mai fornito garanzie sufficienti per quanto concerne la sua condizione psicofisica e, attualmente, è ai margini del progetto milanista. Non sono da escludere possibili colpi di scena nei mesi a venire, considerando che manca molto tempo ancora. Ma oggi il destino appare segnato.

