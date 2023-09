Calciomercato, che retroscena: era ad un passo dalla Juventus

La sessione estiva di calciomercato è terminata da pochi minuti: ecco già i primi retroscena per affari sfumati proprio sul gong. Ad un passo dalla Juventus, è saltato!

Il calciomercato si è appena concluso con tante big che hanno realizzato colpi importanti proprio nelle ultime ore frenetiche del primo settembre. Ora è arrivato il momento decisivo per tirare le somme con i primi retroscena tutti da ascoltare.

Tanti affari messi a segno nella sessione estiva di calciomercato. Milan ed Inter sono state le regine di queste settimane con innesti decisivi per rinforzare le rispettive rose di Pioli ed Inzaghi. Il big poteva anche indossare i colori della Juventus, ma l’affare è saltato durante quei giorni infernali. Ecco spiegato il motivo dal proprio procuratore.

Calciomercato, la verità a galla: poteva vestire la maglia bianconera

Ora è il momento decisivo per tirare le somme al termine del calciomercato. Ci sono stati tantissimi affari in Serie A nelle ultimissime ore con le big che si sono rinforzate in ogni zona del campo. Poteva vestire la maglia bianconera, ma ha preferito andare altrove: ecco la verità svelata dal suo agente.

Il noto agente, Beppe Riso, è intervento in esclusiva ai microfoni di TvPlay parlando anche del suo assistito, il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi: “I nerazzurri non sono stati sempre in vantaggio, a tratti c’è stata la Juventus in pole“. Subito il primo retroscena succoso di calciomercato con il top player che ha deciso di lasciare il Sassuolo per essere protagonista con l’Inter. Al momento non è uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi, che preferisce la vecchia guardia ma il centrocampista romano farà molta strada.

Lo stesso Beppe Riso si è soffermato anche sull’ultimo colpo, quello di Lorenzo Colombo passato al Monza: “Ci tenevo molto”, ha aggiunto. In questo modo – ha poi rivelato – il Milan potrà valorizzare un giovane di 20 anni, mentre Palladino potrà lavorare con un attaccante importante. E così tutte le parti coinvolte sono state contente di quest’operazione di mercato che si è concretizzata proprio nelle ultime ore.

Un momento decisivo per tirare le somme dopo gli ultimi mesi ricchi di affari in Serie A e all’estero. La Juventus si è dedicata più alle cessione con il solo colpo Weah da segnalare: via i senatori e qualche giovane di belle speranze per recuperare milioni importanti per il bilancio dopo i problemi societari della passata stagione.