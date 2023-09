Calciomercato, prendono Gnonto: firma immediata

Una nuova occasione suggestiva per Gnonto. L’esterno offensivo italiano è pronto a vivere un’altra avventura da urlo: ecco dove giocherà

Ore frenetiche in Serie A e nei principali campionati europei con affari a sorpresa. Gnonto firmerà a breve il suo nuovo contratto: destinazione a sorpresa, ecco dove giocherà a partire da questa stagione appena iniziata. Un momento decisivo per arrivare così subito alla chiusura del trasferimento dopo i mesi vissuti con la maglia del Leeds.

La firma arriverà a breve con una destinazione a sorpresa. Ora Gnonto è voglioso subito di andare in campo per misurarsi con i migliori giocatori in circolazione: la fumata bianca dovrebbe arrivare proprio al fotofinish. L’esterno offensivo italiano vorrebbe così conquistare ancora la maglia della Nazionale italiana dopo le varie convocazioni ricevute dall’ex Ct Roberto Mancini.

Calciomercato, affare immediato: Gnonto firma a breve

Saranno le ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Tanti big cambieranno squadra per trovare una sistemazione più adeguata: ecco dove giocherà Gnonto. Una voglia incredibile di mettersi nuovamente in gioco dopo la retrocessione con la maglia del Leeds United.

Ore frenetiche di calciomercato. Un momento decisivo per conoscere così i possibili colpi di scena in vista della prossima stagione. Il talentuoso giocatore italiano del Leeds, Wilfried Gnonto, è pronto a cambiare subito squadra. L’ex Inter è ormai pronto a firmare il suo nuovo contratto con l’Everton: il club inglese vorrebbe chiudere subito il colpo in attacco dopo l’arrivo di Beto dall’Udinese. Il suo agente si trova già a Londra per arrivare subito alla conclusione dell’affare.

In questi mesi Gnonto si è messo anche in mostra con la Nazionale italiana sotto la guida dell’ex Ct Roberto Mancini: ora bisognerà capire se rientrerà nella prima lista dei convocati di Luciano Spalletti. In più, l’esterno offensivo italiano ha partecipato anche alla spedizione azzurra dell’Under 21 con l’ex selezionatore Paolo Nicolato. Classe 2003, non ha mai ancora esordito in Serie A visto che ha riscosso successo soltanto all’esterno con esperienze in Svizzera e in Inghilterra. Ora un nuovo capitolo della sua giovanissima carriera per trovare così ancora spazio con una coppia inedita con Beto.

