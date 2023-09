Minigonna vertiginosa: Martina Stella senza freni

Martina Stella sta trovando una sorta di seconda giovinezza, l’attrice si mostra sempre più in forma per i tanti fan

Un periodo d’oro per Martina Stella, che dimostra di avere tanta carica sui social e sta diventando seguitissima, anche con un effetto vintage da nostalgia per quanti l’hanno conosciuta sul teleschermo sin da giovanissimo.

Da più di vent’anni appassiona gli italiani, la sua bellezza è diventata un punto di riferimento e l’età la rende ancora più sexy. Martina Stella è una delle attrici meglio lanciata sui social, in questo caso è la sua vita da mamma ad essere al centro dell’attenzione.

È una mamma social che non rinuncia però ad essere sexy, il suo biondo platinato è ancora capace di sconvolgere i fan. E in questo caso ha abbinato un look che manda decisamente fuori di testa, confermando senza dubbio il trend positivo dell’attrice in questo momento.

Attrice toscana di esperienza, sa come conquistare il suo pubblico, rimasto affascinato sin dalle sue prime interpretazioni. La sua carriera è andata avanti tra pellicole di buon successo e altre decisamente di nicchia, la bellezza ha compensato anche quell’accento toscano che è rimasto, forse un po’ come un difetto di dizione ma altre volte come un punto di forza per determinati personaggi. Su un punto però il pubblico maschile è d’accordo: Martina Stella è super sexy.

Martina, è una stella anche nel look

Il suo look in stile vintage conquista il pubblico, non ha un filo di grasso e può senza dubbio reggere il passo con la concorrenza agguerrita di influencer-millennial. Andando spesso a farsi preferire, proprio perché i contenuti social di Martina Stella non sono piatti, ma cercano il coinvolgimento del pubblico in maniera dinamica. In questo caso, forse ha un po’ esagerato con i filtri su Instagram, ma basta scrollare anche le altre foto del profilo per accorgersi di come sia spesso coinvolgente.

I numeri social le danno ragione, ha superato i 600mila fan e potrà presto raggiungere anche il milione, coinvolgendo ancora di più la platea del web. Non mancherà occasione per vederla in televisione nella prossima stagione, i progetti non mancano e prendendo in un cast Martina Stella si va sempre sul sicuro. C’è sempre una buona quota di pubblico maschile a supportarla per la bellezza e un’altra rappresentata da quello femminile, a prenderla come punto di riferimento per stile e look.