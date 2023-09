Mourinho lo aveva previsto: da campione a flop, si ritira a soli 32 anni

Le parole di Mourinho sono state profetiche in questa circostanza e hanno disegnato una realtà che ora vediamo tutti. Il campione ha deciso di ritirarsi

Nonostante lo straordinario talento, il tecnico portoghese aveva capito che qualcosa in lui non andava. Adesso la scelta di mollare tutto a soli 32 anni è piuttosto esplicativa di quanto avvenuto nel corso della sua carriera.

Quando si parla dello “Special One”, si parla di uno degli allenatori più forti della storia del calcio. A renderlo così grande sono sicuramente i 26 trofei conquistati in carriera, ma anche un modo unico di vivere il rapporto con i suoi campioni. Mourinho ha una mente superiore per il mondo del pallone e per lui anche i più grandi campioni si sono sempre messi a disposizione, non lesinando sacrificio e abnegazione.

Questo è un aspetto che lo ha portato anche a capire in anticipo alcune dinamiche, in riferimento a giocatori che palesavano alcune problematiche. Nella fattispecie, facciamo riferimento a Eden Hazard, che con Mou disputò un paio di stagioni al Chelsea. Ora il tema legato al belga è tornato d’attualità, visto quello che arriva direttamente dalla Francia, dove si parla di un suo imminente ritiro.

Secondo quanto riferito da Get Football News, nonostante l’interesse di diversi club in giro per il mondo, Hazard avrebbe deciso di dire basta con il calcio giocato. Sul 32enne si erano affacciati sia il Vancouver Whitecaps, in MLS, oltre ad almeno tre club della Saudi Pro League.

Eden Hazard ha deciso di ritirarsi: Mourinho aveva inquadrato il personaggio tempo fa

Il talento cristallino di Hazard gli ha permesso di passare dal Lille al Chelsea, fino alle vette massime del Real Madrid. Proprio lì, però, la sua crescita si è bruscamente interrotta. Dopo essere costato circa 100 milioni di euro alle Merengues, il belga non è mai riuscito ad imporsi al Santiago Bernabeu, Tanti, troppi problemi fisici ne hanno condizionato il rendimento, tanto da farlo uscire anche dai radar della sua nazionale, dove era l’asso indiscusso.

C’è però un motivo se a soli 32 anni il talentuoso Eden ha deciso di dire basta e risiede in un aspetto che Mourinho aveva intuito prima degli altri.

Parlando un paio d’anni fa a ‘talkSPORT‘, “Lo Special One” aveva apertamente detto: “Ha un talento fantastico ma si allena in modo terribile”.

Poi ha aggiunto: “Tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera lo deve solo al suo talento”. Insomma il classico giocatore tutto genio e sregolatezza che ha retto botta fino a quanto il fisico ha riposto presente. Non appena c’è stato bisogno di lavorare sul serio per restare a galla, la barca è affondata. Un vero peccato per tutti gli amanti del calcio internazionale.