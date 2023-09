Nessun dubbio a Roma: “Mourinho non può nascondersi”

Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, a Roma sono convinti che la squadra sia attrezzata per i vertici: ora Mourinho non ha più scuse

Roma è pazza d’amore. Dopo aver vissuto un’estate di sogni nel 2022 grazie all’arrivo di Paulo Dybala, la piazza giallorossa si è riaccesa in questo finale di estate 2023 grazie al super colpo Romelu Lukaku. Un bomber in grado di spostare gli equilibri di una stagione intera, di trasformare una buona squadra in una squadra da scudetto.

Nessuno si sarebbe aspettato che i giallorossi potessero piazzare un colpo del genere in questa sessione di mercato. Adesso che l’ex Inter è però arrivato, le aspettative si alzano incredibilmente per Mourinho e la sua squadra. Per qualcuno non ci sono più scuse: con Big Rom lo Special One non può più nascondersi.

Al di là di una falsa partenza, con un punto conquistato in due partite con Salernitana e Hellas Verona, la squadra capitolina ha ancora tutto il tempo per arrivare non solo in Champions League, ma anche per lottare per quello scudetto che manca da Roma dal lontanissimo 2001.

Per lo Special One adesso non ci sono davvero più scuse. In due anni ha ottenuto a Roma una Conference League storica e due sesti posti in campionato. Troppo poco per un allenatore con il suo curriculum. Con una squadra finalmente attrezzata per ottenere traguardi importanti, l’asticella si alza e molti sono convinti che ora il tecnico portoghese debba metterci del suo per traghettare questa squadra oltre ogni limite.

Mourinho, basta scuse: con Lukaku si può lottare per il vertice

Dopo aver passato buona parte dell’estate a lamentarsi per la mancanza di un attaccante importante, la dirigenza giallorossa ha riposto allo Special One portando a casa non solo la scommessa Azmoun, su richiesta a quanto pare dello stesso tecnico lusitano, ma anche Romelu Lukaku. Un bomber che solo tre stagioni di fa ha praticamente vinto uno scudetto da solo, o quasi.

A questo punto le aspettative per la Roma tornano ad alzarsi ancora. E non potrebbe essere altrimenti. Una squadra con Lukaku, Dybala, Pellegrini, Aouar, Sanches, Smalling e altri campioni non può infatti accontentarsi di giocare bene in Europa e di faticare in campionato.

Le condizioni per lottare per le posizioni più alte della classifica ci sono tutte. Ne è convinto un grande ex Roma come il ds Walter Sabatini. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’uomo che ha ‘scoperto’ Dybala ha infatti lanciato i guanto di sfida a Mourinho: “Ora non può nascondersi, deve lottare per i primi posti in classifica“.

Un pensiero condiviso non solo da molti addetti ai lavori nell’ambiente romano, ma anche dai principali esperti di calcio in Italia. Perché Lukaku è indubbiamente uno di quei giocatori in grado di indirizzare un campionato e spostare tanti punti a suon di gol e spallate. L’unico interrogativo riguarda la sua condizione fisica. Se però dovesse tornare quello brillante del finale della scorsa stagione, per la Roma potrebbe essere arrivato finalmente il momento della vera svolta.